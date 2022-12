Pomoc v hmotnej núdzi by mala byť adresnejšia a efektívnejšia

Bratislava 2. decembra (TASR) – Pomoc v hmotnej núdzi by mala byť adresnejšia, efektívnejšia a motivačná voči jej príjemcom, aby sa vymanili z hmotnej núdze. Zabezpečiť to má vládny návrh zákona o pomoci v hmotnej núdzi, ktorý v piatok posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR do druhého čítania.



Najzásadnejšie zmeny sa týkajú zrušenia osobitného príspevku, ktorý bude riešený samostatne v rámci politiky aktívnych opatrení na trhu práce. Navrhujú sa aj zmeny v oblasti posudzovania niektorých druhov príjmov, rozšírenie okruhu osôb, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť zabezpečiť si príjem vlastnou prácou o osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré sú odkázané na pomoc inej osoby, či umožnenie poskytnutia jednorazovej dávky aj pre domácnosti, ktoré sú v hmotnej núdzi, ale pomoc v hmotnej núdzi sa im neposkytuje.



Návrh zákona má zároveň zvýšiť mieru ochrany poskytovanej niektorým osobám, a taktiež sa zameriava na zjednodušenie postupov a uľahčenie prístupu k pomoci v hmotnej núdzi pre niektoré osoby, ktoré napríklad z dôvodu vlastníctva starých motorových vozidiel, ktoré nevedia predať, nesplnili podmienky nároku na pomoc v hmotnej núdzi. Navrhuje sa tiež zvýšenie súm dávky v hmotnej núdzi pre jednotlivé domácnosti, a to na základe koeficientu, ktorým boli k 1. júlu 2022 upravené sumy životného minima.