Pomôžte nám vrátiť vyhadzovača Borisa do práce

Bratislava 3. júna (OTS) - Vďaka očkovaniu sa situácia pomaly zlepšuje, mali by sme tak začať hľadať spôsoby, ako sa to bezpečne dá. Závisí od toho totiž živobytie tisícok ľudí ako je vyhadzovač Boris.Eventové odvetvie poskytuje na Slovensku živobytie tisícom ľudí. Ľuďom ako je vyhadzovač Boris, ale aj zamestnancom hotelov, dodávateľom audiovizuálnej techniky, zamestnancom cateringových agentúr a mnohých ďalších, ktorí su od začiatku pandémie bez práce. My v GEM Agency však vieme, ako zorganizovať bezpečné podujatie.Ako jedni z mála sme si to vyskúšali aj v praxi a v októbri 2020 sme úspešne zorganizovali dve hromadné podujatia – medzinárodné konferencie GLOBSEC Bratislava Fórum a Tatra Summit, kde sa osobne zúčastnilo cca 500 hostí a tisícky ďalších virtuálne. Všetkých sme otestovali pred, počas a po skončení podujatia a na samotných konferenciách sme tak vytvorili „COVID19 free zone“. Napriek tomu, že sa na Slovensku v tom čase epidemiologická situácia zhoršovala, nezaznamenali sme ani jediný prípad nákazy COVID-19, ktorý by sa udial na našich podujatiach.V rámci našich podujatí spolupracujeme s najväčšími profesionálmi na trhu – využívame najkvalitnejšie AG a PCR testy, aké sú dostupné, tie vyhodnocujú špičkové odberové tímy. Ponúkame tak v tejto oblasti najvyššiu mieru kvality s kombináciou minimálneho rizika. Okrem testovania tiež ponúkame komplexné riešenie nastavenia ďalších opatrení pre vytvorenie „covid free zone“ ako je možnosť hybridných podujatí, ktoré kombinujú fyzickú a online účasť, dôsledná dezinfekcia priestorov alebo zabezpečenie dostatočných rozostupov medzi účastníkmi podujatia.Denne sledujeme aktuálny vývoj situácie a nariadenia, ktoré sú v tejto oblasti v platnosti. A nie len to, sme v pravidelnom kontakte s Úradom verejného zdravotníctva a ďalšími odborníkmi a konzultujeme nastavené opatrenia. Vy sa možno v zložitých opatreniach nevyznáte, my však sledujeme vývoj každý deň aj za vás. Už pri dnešnom nastavení opatrení tak vieme zorganizovať bezpečné podujatie a vrátiť Borisa a tisíce jeho kolegov späť do práce.GEM Agency je produkčnou spoločnosťou organizácie GLOBSEC, ktorá každoročne organizuje na Slovensku jednu z najväčších konferencií v Európe.Viac info: www.bezpecnepodujatia.sk www.gemagency.sk . Kreatívu kampane pripravila agenúra JANDL.