Pondelok je posledný deň na podanie dane z motorových vozidiel

Archívna snímka. Foto: TASR Pavel Neubauer

Daňovníci musia počas dňa priznanie nielen podať, ale daň aj zaplatiť.

Autor TASR
Bratislava 2. februára (TASR) - V pondelok uplynie lehota na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2025. Daňovníci musia počas dňa priznanie nielen podať, ale daň aj zaplatiť, upozornil hovorca finančnej správy (FS) Daniel Kováč.

Daňovníci podávajú daňové priznanie z motorových vozidiel na novom vzore tlačiva. Daň je možné uhradiť bezhotovostne alebo poštovou poukážkou. Pri prevode je potrebné použiť IBAN účtu Finančného riaditeľstva SR a správny variabilný symbol. Názov majiteľa účtu je: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky,“ priblížil Kováč.

Call centrum finančnej správy bude podľa neho v pondelok dostupné až do polnoci, aby daňovníkom poskytlo informačnú či technickú podporu pri podaní daňového priznania.

Hovorca pripomenul, že FS tento rok rozposlala viac ako 206.000 predvyplnených daňových priznaní k dani z motorových vozidiel, aby daňovníkom uľahčila splnenie povinností. Predvyplnené priznania obsahujú vypočítanú sadzbu dane, daňovníci však musia doplniť nové údaje. Konkrétne ide o kód druhu karosérie (riadok 04, kategória N3) a typ pruženia hnacej nápravy (riadok 05, kategórie M3 a N3).
.

