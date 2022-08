Ponuka kancelárií v 2. štvrťroku v Bratislave tvorila 1,96 mil. m2

Bratislava 10. augusta (TASR) - V druhom štvrťroku 2022 celková ponuka kancelárskych priestorov v Bratislave predstavovala 1,96 milióna štvorcových metrov (m2). Z tejto ponuky 16 % tvoria kancelárske priestory v štandarde A+, 37 % v štandarde A a 47 % v štandarde B. Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnilo Bratislava Research Forum.



Z pohľadu vlastníckej štruktúry sú rovnako ako minulý kvartál približne 4 % budov vo vlastníctve štátu a ďalších 12 % sú budovy, ktoré sú vlastnené a plne obsadené tou istou entitou. Celkové zásoby na komerčné využitie zostávajú na 84 % z celkových moderných kancelárskych priestorov v Bratislave (1,64 milióna m2).



Nájomné transakcie dosiahli v druhom štvrťroku 2022 výmeru 27.894 m2, čo predstavuje 35 % pokles v porovnaní s predchádzajúcim kvartálom. V medziročnom porovnaní klesol objem prenajatých plôch o takmer 25 %. "Najviac prírastkov tvorili nové nájmy (47 %) a prerokovania (33 %). Predprenájmy boli na úrovni 12,5 %, pričom zvyšných 7,5 % tvorili expanzie," priblížilo fórum.



Dominoval objem transakcií v IT sektore s veľkosťou 8878 m2. Najväčšia transakcia bola v IT sektore s výmerou 2450 m2. Celkovo bolo zaznamenaných päť transakcií s výmerou nad 1000 m2. Väčšinu prenajatých priestorov v tomto kvartáli zaznamenal sektor IT, a to 32 %, sektor profesionálnych služieb 21 % a finančný sektor 15 %.



Celková miera neobsadenosti v Bratislave je stabilná na úrovni 11,81 %. Najnižšiu mieru neobsadenosti eviduje fórum v centre mesta a najvyššiu zaznamenala okrajová časť mesta.