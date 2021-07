Ponuka kancelárií v Bratislave už takmer dosiahla 2 mil. m2

Bratislava 26. júla (TASR) - Celková ponuka kancelárskych priestorov v hlavnom meste dosiahla v 2. kvartáli tohto roka viac než 1,96 milióna štvorcových metrov (m2). Vyčíslila to Bratislava Research Forum. Skoro dve tretiny z toho tvoria priestory v štandarde A a zvyšok v štandarde B.



Zhruba štyri percentá kancelárskych budov sú vo vlastníctve štátu, ďalších 13 % vlastní aj obsadzuje ten istý subjekt. "Celkové zásoby na komerčné využitie zostávajú na 83 % z celkových moderných kancelárskych priestorov v Bratislave (okolo 1,6 milióna m2)," poznamenalo fórum.



V hlavnom meste je celkovo 662.234 m2 kancelárskych priestorov s platným certifikátom zelenej, teda trvalo udržateľnej budovy. Ide o 34 % celkového objemu kancelárskych priestorov v Bratislave, inak povedané o 34 z 293 budov.



V 2. štvrťroku pribudla na bratislavskom trhu jedna nová kancelárska budova - Metropolitan Star - s celkovou plochou 2734 m2. Do konca roka čakajú na dokončenie ďalšie štyri projekty triedy A s celkovou plochou viac ako 41.000 m2.



Nájomné transakcie dosiahli v 2. štvrťroku celkovú výmeru okolo 37.000 m2, čo predstavuje približne 19-percentný nárast prenajatých plôch v porovnaní s rovnakým štvrťrokom vlaňajška. "Nové nájmy predstavujú 51 %, prerokovania súčasných nájmov 43 %, rozšírenia nájmov štyri percentá a pred-prenájmy dve percentá zo všetkých transakcií," vymenovala spoločnosť.



Fórum považuje za najväčšou transakciu 2. kvartálu novú zmluvu vo farmaceutickom sektore s rozlohou 4200 m2, ale zaznamenalo aj ďalších 11 transakcií v individuálnej výmere prekračujúcej 1000 m2.



"Väčšina prenajatých priestorov v tomto štvrťroku bola prenajatá v rámci výrobného sektora (20 %), farmaceutického sektora (15 %), finančného sektora (15 %), právnych služieb (11 %) a IT (11 %)," vymenovalo fórum.



Čo sa týka obsadenosti, tá sa v 2. kvartáli zlepšila. "Celková miera neobsadenosti v Bratislave sa znížila na 12,22 % z 12,57 % v predchádzajúcom štvrťroku," porovnala spoločnosť. Najmenšia miera neobsadenosti bola v centre mesta (6,77 %), vo vnútornom meste (10,58 %) a v okrajovej časti (14,41 %). Naopak, najviac neobsadených kancelárií (17,63 %) bolo na južnom nábreží. "Dôvodom naďalej zvýšenej miery neobsadenosti je okrem zníženia dopytu počas pandémie nového koronavírusu aj dokončenie viacerých kancelárskych nehnuteľností, ktoré neboli kompletne pred-prenajaté," poznamenalo fórum.