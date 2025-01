Združenie: Ponuka kancelárskych priestorov v Bratislave bola 2 mil. m2

Bratislava 31. januára (TASR) - Vo štvrtom štvrťroku 2024 celková ponuka kancelárskych priestorov v Bratislave predstavovala 2,08 milióna štvorcových metrov (m2), pričom 20 % z tejto ponuky tvoria kancelárske priestory v štandarde A+, 37 % v A a 43 % v B štandarde. Vyplýva to z výsledkov trhu kancelárskych priestorov združenia Bratislava Research Forum (BRF).



V prípade vlastníckej štruktúry boli približne štyri percentá budov vo vlastníctve štátu a ďalších 11 % bolo vlastnených a plne obsadených tým istým subjektom. Celková ponuka na komerčné využitie zostáva na úrovni 85 % z celkových moderných kancelárskych priestorov v Bratislave, čo je takmer 1,8 milióna m2.



Nájomné transakcie podľa BRF dosiahli vo 4. štvrťroku 2024 výmeru 65.016 m2, čo predstavuje v porovnaní s predchádzajúcim kvartálom nárast o 130 %. Objem prenajatých plôch kancelárií zaznamenal medziročne nárast o 40 %. "Najviac prírastkov tvorili prerokovania v objeme 54 %, nové nájmy v objeme 27 %, predprenájmy v objeme 16 % a expanzie predstavovali tri percentá," spresnilo združenie.



Dominoval objem transakcií v IT sektore s veľkosťou 33.210 m2, nasledovaný verejným sektorom a diplomaciou. Najväčšia uskutočnená transakcia bola v IT sektore a išlo o renegociáciu s výmerou 14.000 m2. Celkovo bolo uskutočnených 12 transakcií s výmerou nad 1000 m2.



Nájomné oproti 3. štvrťroku 2024 stúplo na 19,50 eur za m2 na mesiac.



Z výsledkov BRF vyplynulo, že v Bratislave sa nachádza 852.220 m2 kancelárskych priestorov s platným certifikátom trvalo udržateľnej budovy. Ide o 41 % celkového objemu týchto priestorov v hlavnom meste.



Celková miera neobsadenosti zaznamenala mierny pokles na hodnotu 12,57 %. Najnižšia neobsadenosť bola evidovaná v centre historického mesta, a to 7,55 %. Za ňou nasledovalo južné mesto v okolí rieky Dunaj (8,10 %) a vnútorné širšie okolie centra mesta (8,66 %). Na štvrtom mieste bola centrálna oblasť mesta s 15,40 %. Najväčšiu neobsadenosť zaznamenala okrajová časť mesta so 17,62 %.