Ponuka maloobchodnej plochy v závere vlaňajška presiahla 2 mil. m2

Bratislava 1. apríla (TASR) – Ponuka prvotriednej maloobchodnej plochy na Slovensku v poslednom kvartáli vlaňajška dosiahla vyše dvoch miliónov štvorcových metrov (m2). Vyčíslila to spoločnosť MVGM International. Z toho takmer tretina sa nachádza v Bratislavskom kraji, za ktorým nasleduje Košický, Žilinský a Nitriansky kraj.



Aktuálne je na Slovensku vo výstavbe zhruba 158.000 m2 novej maloobchodnej plochy. Najväčšie projekty sa nachádzajú v metropole Slovenska a v Košiciach. "Väčšinu moderného maloobchodu tvoria nákupné centrá so 64-percentným podielom, ďalej nasledujú retail parky s približne 27 %," vyčíslila spoločnosť. Zvyšok ponuky tvoria maloobchodné galérie či obchodné domy.



V závere vlaňajška na trhu pribudlo asi 40.000 m2 nových maloobchodných priestorov, a to obchodné centrum – Novum Prešov, retail park v Nových Zámkoch – OC Piritov a retail gallery v Rimavskej Sobote – RS Park. V Bratislave sú rozostavané dva veľké projekty – Nivy Mall s približne 70.000 m2 prenajímateľnej plochy a prístavba Eurovea so zhruba 25.000 m2.



Podľa odborníkov spoločnosti priniesla pandémia maloobchodnému sektoru výzvy bezprecedentného rozsahu. "E-commerce bol hlavným víťazom obmedzení nakupujúcich, ktorí nemohli navštevovať kamenné obchody a realizovať v nich svoje pravidelné nákupy," podotkla spoločnosť s tým, že očkovanie a prísľub návratu života do normálu v druhej polovici tohto roka umožní investorom stabilizovať ich peňažné toky, ako aj hodnoty ich nehnuteľností.



Spoločnosť MVGM pôsobí v desiatich európskych krajinách, jej súčasné portfólio predstavuje vyše 20 miliónov m2. Na Slovensku zodpovedá za portfólio 24 nehnuteľností s čistou prenajímateľnou plochou 480.000 m2 pri celkovej hodnote majetku prevyšujúcej 670 miliónov eur. Jedným z posledných väčších obchodov spoločnosti bolo sprostredkovanie predajných priestorov v bratislavskom nákupnom centre Shopping Palace pre sieť záhradkárstiev Mountfield.