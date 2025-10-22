< sekcia Ekonomika
Ponuka novostavieb v Bratislave výrazne stúpla, dopyt ostáva silný
Priemerná ponuková cena v Bratislave sa v treťom kvartáli 2025 nezmenila a zostala na úrovni približne 5500 eur za mater štvorcový (m2).
Autor TASR
Bratislava 22. októbra (TASR) - Trh s novými bytmi v Bratislave zažil počas tretieho štvrťroka 2025 ďalšie výrazné oživenie. Počet dostupných jednotiek sa zvýšil oproti predchádzajúcemu kvartálu o takmer 17 % na úroveň 3800 bytov, čo predstavuje najvyššiu hodnotu od roku 2018. Vyplýva to z dát spoločnosti BuiltMind.
Spoločnosť informovala, že napriek tradičnému letnému spomaleniu dopytu sa na trhu predalo celkovo 715 jednotiek, čo znamená približne 48-percentný medziročný nárast oproti tretiemu kvartálu 2024 a zároveň tretí najvyšší výsledok od roku 2021. Trh tak zostáva mimoriadne aktívny a stabilný, skonštatovali odborníci.
„Bratislavskému trhu s novostavbami sa aktuálne mimoriadne darí. Aj napriek zvýšenej ponuke a sezónnemu útlmu zostáva záujem o nové bývanie veľmi silný. Kupujúci reagujú na zlepšené podmienky hypotekárneho financovania a stabilizované ceny,“ povedal CEO spoločnosti BuiltMind Martin Decký.
Počas tretieho kvartálu pribudlo na trh podľa dát spoločnosti viac ako 800 nových jednotiek, čo spolu s takmer 1200 novými jednotkami v druhom kvartáli zásadne zvýšilo ponuku, ktorá výraznejšie rástla napriek silnému dopytu. Na trh pribudlo množstvo nových etáp projektov v etablovaných lokalitách ako Bory, Slnečnice či Čerešne, ale takisto aj množstvo úplne nových projektov ako napríklad Podunajky či Danubius, priblížili odborníci.
Zároveň dodali, že priemerná ponuková cena v Bratislave sa v treťom kvartáli 2025 nezmenila a zostala na úrovni približne 5500 eur za mater štvorcový (m2). Dvojizbové byty sa držia tesne nad úrovňou 5300 eur za m2, zatiaľ čo väčšie byty ostali stabilné. „Menšie byty si dlhodobo držia status najžiadanejšieho segmentu. Sú vysoko likvidné, dobre prenajímateľné a pre mnohých predstavujú investičnú istotu,“ doplnil Decký.
Spoločnosť informovala, že napriek tradičnému letnému spomaleniu dopytu sa na trhu predalo celkovo 715 jednotiek, čo znamená približne 48-percentný medziročný nárast oproti tretiemu kvartálu 2024 a zároveň tretí najvyšší výsledok od roku 2021. Trh tak zostáva mimoriadne aktívny a stabilný, skonštatovali odborníci.
„Bratislavskému trhu s novostavbami sa aktuálne mimoriadne darí. Aj napriek zvýšenej ponuke a sezónnemu útlmu zostáva záujem o nové bývanie veľmi silný. Kupujúci reagujú na zlepšené podmienky hypotekárneho financovania a stabilizované ceny,“ povedal CEO spoločnosti BuiltMind Martin Decký.
Počas tretieho kvartálu pribudlo na trh podľa dát spoločnosti viac ako 800 nových jednotiek, čo spolu s takmer 1200 novými jednotkami v druhom kvartáli zásadne zvýšilo ponuku, ktorá výraznejšie rástla napriek silnému dopytu. Na trh pribudlo množstvo nových etáp projektov v etablovaných lokalitách ako Bory, Slnečnice či Čerešne, ale takisto aj množstvo úplne nových projektov ako napríklad Podunajky či Danubius, priblížili odborníci.
Zároveň dodali, že priemerná ponuková cena v Bratislave sa v treťom kvartáli 2025 nezmenila a zostala na úrovni približne 5500 eur za mater štvorcový (m2). Dvojizbové byty sa držia tesne nad úrovňou 5300 eur za m2, zatiaľ čo väčšie byty ostali stabilné. „Menšie byty si dlhodobo držia status najžiadanejšieho segmentu. Sú vysoko likvidné, dobre prenajímateľné a pre mnohých predstavujú investičnú istotu,“ doplnil Decký.