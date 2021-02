Ponuka práce v IT brandži v Rakúsku stúpa, rastú aj priemerné platy

Viedeň 3. februára (TASR) - Priemerný plat ponúkaných pracovných miest v oblasti informačných technológií (IT) na rakúskom portáli karriere.at dosahuje momentálne 3250 eur, vlani išlo o 3100 eur. Vlani aj v januári tohto roka až 85 % ponúk obsahovalo podmienku profesionálnych skúseností, len v 8 % prípadov hľadala firma neskúsených ľudí alebo absolventov.



Ako informuje agentúra APA, portál v tomto roku očakáva ďalší nárast počtu pracovných miest v IT sektore, v prvom rade sa to týka práce mimo kancelárskych priestorov. Podľa aktuálneho prieskumu až 94 % zamestnancov uprednostňuje prácu z domu a chcú v nej pokračovať aj po skončení koronakrízy. V prieskume 88 % zamestnávateľov uviedlo, že si koncept home office vie aspoň čiastočne predstaviť aj po pandémii.