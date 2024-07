Ponuka zánovných áut medziročne narástla o tretinu, ceny sú vyššie

Bratislava 23. júla (TASR) - Ponuka zánovných automobilov s nájazdom do 50.000 kilometrov, maximálne päť rokov starých, často ešte so zárukou od výrobcu a s cenou až o 40 % nižšou ako v prípade nových, už druhý rok postupne rastie. Celý slovenský inzertný trh ponúkol za 1. polrok tohto roka 15.784 týchto vozidiel, čo predstavuje medziročný nárast o 33 %. Tieto autá si mohli záujemcovia zaobstarať najčastejšie za 36.750 eur. Vyplýva to z analýzy trhu, ktorú vykonáva skupina Aures Holdings, prevádzkovateľ medzinárodnej siete autocentier AAA Auto a Mototechna.



"Posledné mesiace pozorujeme na slovenskom trhu pokles cien ojazdených automobilov. Tento trend sa však neprenáša do segmentu zánovných automobilov, ktoré suplujú nedostatkové či príliš drahé nové vozidlá. Sú nielen ihneď k dispozícii, ale vyznačujú sa aj nízkym vekom a nájazdom, zárukou od výrobcu a cenou až o 40 percent nižšou ako nové. V porovnaní s minulým rokom ceny zánovných aut narástli o 36 % a tieto autá sa tak v prvom polroku 2024 ponúkali najčastejšie za 36.750 eur," priblížil Petr Vaněček, spoločný generálny riaditeľ skupiny Aures Holdings.



Spresnil, že ponuka pritom medziročne vzrástla na 15.784 vozidiel, čo je oproti minuloročnému prvému polroku o 33 % viac. "Ceny zánovných automobilov na slovenskom trhu síce narástli, ale tempo rastu sa spomaľuje, preto môžeme očakávať, že sa ceny týchto vozidiel stabilizujú, tak ako je to momentálne na českom trhu," upozornil Vaněček.



Najčastejšie inzerované zánovné automobily sú značiek Hyundai s modelom i30, Kia s modelmi Ceed a Sportage či česká značka Škoda s modelmi Octavia, Fabia a Superb.



Väčšina ponúkaných zánovných áut má benzínový motor (43 %), ale významne narástla aj ponuka alternatívnych palív. Posledný polrok si mohli Slováci vyberať z viac ako trojnásobného množstva zánovných, čisto batériových vozidiel (konkrétne 607) a hybridov (747) v porovnaní s predošlým polrokom. Z elektromobilov je najviac inzerovaná Tesla Model 3 a z hybridov Toyota Corolla.