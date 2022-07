Ponúkané mzdy v inzerátoch medziročne narástli o 13 %

Bratislava 6. júla (TASR) - Priemerná výška základnej nástupnej mzdy v hrubom v inzerátoch so štandardným pracovným pomerom na neurčitý čas alebo určitú dobu je v súčasnosti 1118 eur, čo predstavuje medziročný nárast o 13 %, informoval portál Internetový sprievodca trhom práce (ISTP.sk). Situácia na trhu práce je podľa portálu naďalej priaznivá.



Stránka eviduje viac ako 30.000 voľných miest, najviac v strojárstve, vrátane výroby motorových vozidiel, technickom a manuálnom zamestnaní a v stavebníctve. Najväčší dopyt je po operátoroch v strojárskej výrobe, skladníkoch a čašníkoch, dopĺňa Pavol Hudec, projektový manažér portálu.



Zároveň však upozorňuje, že z platov zamestnancov už niekoľko mesiacov uberá rastúca inflácia. Podľa aktuálnej makroekonomickej prognózy ministerstva financií by mala na Slovensku v tomto roku dosiahnuť 11,6 %.



V prípade pracovných pomerov na kratší pracovný čas ide v ponukách o priemernú sumu 519 eur s medziročným 4 % poklesom, pri dohodách o pracovnej činnosti a vykonaní práce je to 965 eur, s nárastom o 23 %. V prípade živnosti ide o priemerný ponúkaný zárobok 1782 eur, s nárastom o 14 %, uvádza portál.



Inzeráty so štandardným pracovným pomerom vhodné aj pre absolventov ponúkajú nástupné platy na priemernej úrovni 997 eur, čo predstavuje medziročný nárast o 13 %, vyčíslil Hudec. Absolventi si môžu najlepšie zarobiť v oblastiach IT a telekomunikácií, kde dostanú hrubú mzdu 1302 eur, v zdravotníctve 1174 eur a v energetike 1152 eur.



Najvyššie zárobky v rámci pracovných pozícií sú na portáli ponúkané lekárom špecialistom, ktorí zarobia v priemere 3076 eur. Manažérom ľudských zdrojov ponúkajú 2138 eur, manažérom informačných a komunikačných technológií 2133 eur, vývojárom webových, multimediálnych aplikácií a softvéru 2120 eur a manažérom obchodu a marketingu 2057 eur. Naopak, najnižšie mzdy sú v inzerátoch ponúkajúcich zamestnanie dokončovacím pracovníkom tlače a väzby, ktorí dostanú iba 693 eur, šičkám a vyšívačkám ponúkajú 705 eur a krajčírkam, kožušníkom a klobučníkom 714 eur.



Najvyššie priemerné nástupné základné platy na portáli ISTP ponúka Bratislavský región, a to 1178 eur, pri medziročnom náraste o 13 %. V Košickom kraji je to 1048 eur, čo predstavuje zvýšenie o 8 %. Najnižšie ponúkané mzdy na webstránke naopak dosiahli inzeráty z Prešovského regiónu, a to 966 eur s nárastom o 8 % a Trenčianskeho kraja, kde je to 993 eur so zvýšením o 11 %.



Z analýzy miezd inzerátov na portáli vyplynulo, že čím vyššie vzdelanie uchádzač dosiahne, tým má lepšiu perspektívu väčšieho zárobku. Pri vysokoškolskom vzdelaní tretieho stupňa dosiahla ponúkaná priemerná mzda v hrubom 1629 eur, pri druhom stupni je to 1394 eur a v prípade bakalárskeho vzdelania ide o sumu 1386 eur. Gymnazisti si podľa portálu priemerne zarobia 1013 eur a absolventi stredných odborných škôl 1080 eur. V prípade základného vzdelania predstavuje ponuka mzdy iba 868 eur.