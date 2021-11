Ponúkať služby cez kreatívne vouchery môžu aj začínajúci podnikatelia

Bratislava 25. novembra (TASR) - Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) od štvrtka sprístupnila registráciu do galérie realizátorov aj pre podnikateľov, ktorí pôsobia na trhu menej ako jeden rok. Svoje služby budú môcť ponúkať prostredníctvom kreatívnych voucherov do 30. júna 2023. Informoval o tom manažér komunikácie SIEA Stanislav Jurikovič.



Galéria realizátorov je najväčšou dostupnou databázou podnikateľov z kreatívneho priemyslu na Slovensku a aktuálne obsahuje stovky profilov. "Vytvorením podkategórie galérie realizátorov Junior chceme dať príležitosť a priestor aj začínajúcim podnikateľom, aby mohli svoje doterajšie výsledky odprezentovať potenciálnym klientom a zapojiť sa do aktivít národného projektu," uviedol generálny riaditeľ SIEA Peter Blaškovitš.



Záujemcovia o zapísanie do galérie v rámci svojej vizitky verejne sprístupnia aj náhľad do portfólia svojich doterajších prác a služieb, čo záujemcom umožní, aby si vytvorili konkrétnejšiu predstavu o kvalite nimi ponúkaných služieb. Podrobné informácie o podmienkach sú k dispozícii na stránke www.vytvor.me v sekcii realizátor. Pomoc vo forme kreatívnych voucherov je poskytovaná z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020.