Ponukové ceny nehnuteľností sa od tých transakčných často líšia

Bratislava 15. augusta (TASR) - Ponukové ceny nehnuteľností určených na bývanie síce dlhodobo rastú, od tých transakčných sa však často líšia, a to smerom nahor aj nadol. Upozornil na to odborník na realitný trh zo spoločnosti FinGO.sk Viktor Obtulovič. Rozdiely sú najmä pri inzerátoch priamo od vlastníkov nehnuteľností.



Ponuková cena je tá, za ktorú sa nehnuteľnosť inzeruje na realitných portáloch, a transakčná cena je tá, za ktorú sa obchod, čiže v tomto prípade predaj nehnuteľnosti reálne uzatvorí. "Ak je o nehnuteľnosť vysoký záujem a záujemcovia o nehnuteľnosť začnú cenu licitovať, môže byť transakčná cena oveľa vyššia. Naopak, ak je ponuková cena nehnuteľností na začiatku prestrelená alebo ide o byt či dom v zlom stave, vtedy sa predá za nižšiu transakčnú cenu," vysvetlil odborník.



Premrštené ponukové ceny sa vyskytujú často pri rekreačných nehnuteľnostiach, keď môžu byť podľa Obtuloviča prestrelené aj o 50 %. "Ale týka sa to aj štandardných nehnuteľností na bývanie a najmä ponúk priamo od vlastníkov nehnuteľností, teda tzv. súkromnej inzercie. Je to ovplyvnené najmä prehnaným očakávaním vlastníka, keď si klient nenechá poradiť od odborníkov, ponukovú cenu v porovnaní s trhom prestrelí a čaká, či sa na ňu niekto chytí," dodal odborník.



Opačná je prax pri nehnuteľnostiach na celoročné bývanie, ktoré sa pre nízku ponuku, ale vysoký dopyt často licitujú. "Na slovenskom realitnom trhu na uspokojenie dopytu chýba viac ako 300.000 bytov. Preto je prirodzené, že na jednu nehnuteľnosť bude viacero záujemcov a napokon sa predá často aj za vyššiu sumu, ako bola nastavená ponuková cena," dodal.



Sú však aj opačné prípady, keď sa domy či byty predajú lacnejšie. Najväčšie rozdiely medzi ponukovou a transakčnou cenou sú podľa Obtuloviča pri nadštandardne zariadených nehnuteľnostiach v prémiových bytových domoch či lokalitách. "Ďalej to môžu byť nehnuteľnosti s nevyhovujúcou, respektíve nešťastnou dispozíciou, keď si nehnuteľnosť vyžaduje stavebné úpravy. Ceny sa zjednávajú aj pri bytoch na prízemí, bez výťahu či bez loggie, pri tmavých bytoch v horšej lokalite a podobne," vymenoval odborník.



Dom či byt sa často predá pod cenu aj vtedy, keď sa jej predávajúci potrebuje rýchlo zbaviť. "Môže ísť o nehnuteľnosti s hlučnými susedmi, ale aj o situácie, keď proti predávajúcim hrá čas. Napríklad, ak našli iný byt či dom a potrebujú financie na rezerváciu a ďalšie platby na novú nehnuteľnosť," vysvetlil Obtulovič.