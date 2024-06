Ponuku voľných miest prezentovalo v Handlovej 26 zamestnávateľov

Handlová 7. júna (TASR) - Ponuku voľných pracovných miest prezentovalo v piatok na pracovných trhoch v Handlovej 26 zamestnávateľov z regiónu hornej Nitry i zo širšieho okolia. Aktivitu pripravilo Kontaktné centrum Handlová v rámci projektu, ktorý má za cieľ pomôcť regiónu v transformácii po ukončení ťažby uhlia.



Na trhoch sa okrem zamestnávateľov, ktorí sú etablovaní na Slovensku, zúčastnili i zástupcovia Policajného zboru a Ozbrojených síl SR. Rovnako i spoločnosť Mobis Slovakia, ktorá v Novákoch plánuje postaviť halu na výrobu elektromotorov do áut. Do výstavby investuje približne 180 miliónov eur. "Na trhoch zháňame ľudí do manažmentu, operátorov. Tento rok by sa u nás malo zamestnať 24 ľudí v rámci manažmentu a špecialistov," povedal pre TASR manažér spoločnosti Pavol Korbel, ktorý má na starosti výrobnú halu v Novákoch. Prezentáciu na trhoch označil Korbel za výhodu, keďže spoločnosť tak môže spoznať potenciálnych zamestnancov, oboznámiť ich s jej systémom a procesmi.



Spustenie výroby firma podľa neho odhaduje na december 2025. "V rokoch 2026 a 2027 by sa mali zamestnať ďalší ľudia. Postupne by to malo byť 284 ľudí," doplnil Korbel.



Manažér Kontaktného centra Handlová Tomáš Šujan priblížil, že pracovné trhy pripravilo centrum po tretí raz, prezentuje sa na nich dostatok zamestnávateľov, ktorých počet stúpa, a stúpa i počet ľudí, ktorí majú záujem zamestnať sa, zmeniť prácu alebo v prípade študentov sa po prvý raz uplatniť na trhu práce. "Snažili sme sa získať i spätnú väzbu od vystavovateľov, ktorí sa zúčastnili v minulých rokoch, a minimálne dvoch alebo troch zamestnancov si tu vždy našli," ozrejmil Šujan.



Kontaktné centrum podľa neho pomáha vrátiť sa na trh práce i baníkom, ktorí prišli v dôsledku ukončenia ťažby uhlia o zamestnanie. V minulom projekte Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra si prácu našlo približne 60 percent ľudí zapojených v projekte.



Situáciu na trhu práce v meste po ukončení ťažby označila primátorka Silvia Grúberová za stabilnú. "Miera nezamestnanosti v našom okrese je pod piatimi percentami, čo odpovedá tomu, že pracovné príležitosti tu sú. Pokiaľ nie sú v našom regióne, mnoho obyvateľov, predovšetkým mužov, chodí pracovať do zahraničia. Aj preto, aby sme ich uchovali pri rodinách a mali takto kvalitnejší život v rámci rodiny, organizujeme tieto pracovné trhy," dodala primátorka.