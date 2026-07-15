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Ponuky s požiadavkou na AI zručnosti sa na Profesii.sk zdvojnásobil
Zvýšil sa aj podiel ponúk, pri ktorých bola práca s umelou inteligenciou priamou súčasťou náplne práce alebo požiadaviek na kandidáta.
Autor TASR
Bratislava 15. júla (TASR) - Počet pracovných ponúk na portáli Profesia.sk, v ktorých zamestnávateľ vyžaduje schopnosť pracovať s AI, sa za rok takmer zdvojnásobil. V stredu o tom informovala PR manažérka Alma Career Slovakia Ľubica Melcerová. Kým donedávna išlo o okrajovú požiadavku typickú takmer výlučne pre IT sektor, dnes sa AI zručnosti objavujú aj v manažmente, marketingu, financiách či administratíve. V prípade marketingových špecialistov požaduje schopnosť práce s AI 12 % ponúk.
Zvýšil sa aj podiel ponúk, pri ktorých bola práca s umelou inteligenciou priamou súčasťou náplne práce alebo požiadaviek na kandidáta. Kým v januári 2025 vyžadovalo prácu s AI menej ako 1 % zo všetkých zverejnených ponúk, v júni 2026 to bolo už 2,5 %. Od začiatku roka k 10. júlu evidoval portál 2835 ponúk s požiadavkou na AI zručnosti, čo predstavuje 2,3 % zo všetkých tohtoročných inzerátov.
„Aj keď celkový podiel pracovných ponúk, ktoré priamo vyžadujú AI zručnosti, je aktuálne stále nízky, jeho rast je exponenciálny. Od roku 2024 sa ich počet každý rok viac ako zdvojnásobuje. Dá sa očakávať, že pri súčasnom tempe bude v horizonte piatich rokov väčšina pracovných pozícií vyžadovať túto znalosť ako nevyhnutnú,“ zhodnotil vývoj analytik pracovného trhu z Alma Career Martin Szabo. Osvojovať si AI zručnosti odporúča najmä vedomostným pracovníkom, kreatívcom a ľuďom v administratíve.
Informačné technológie naďalej tvoria najväčší podiel ponúk s požiadavkou na schopnosť práce s umelou inteligenciou. Najčastejšie ide o pozície programátor, softvérový inžinier, Python programátor, IT analytik či IT konzultant. V prípade Python programátorov tento rok vyžadovala AI zručnosti až polovica inzerátov, u softvérových inžinierov či databázových analytikov štvrtina.
Zamestnávatelia väčšinou nešpecifikujú konkrétny nástroj či technológiu, najčastejšie požadujú všeobecnú schopnosť pracovať s umelou inteligenciou, konkrétne technológie ako veľké jazykové modely alebo strojové učenie sa v inzerátoch objavujú výrazne menej. To naznačuje, že práca s umelou inteligenciou sa postupne stáva očakávanou všeobecnou schopnosťou.
Zvýšil sa aj podiel ponúk, pri ktorých bola práca s umelou inteligenciou priamou súčasťou náplne práce alebo požiadaviek na kandidáta. Kým v januári 2025 vyžadovalo prácu s AI menej ako 1 % zo všetkých zverejnených ponúk, v júni 2026 to bolo už 2,5 %. Od začiatku roka k 10. júlu evidoval portál 2835 ponúk s požiadavkou na AI zručnosti, čo predstavuje 2,3 % zo všetkých tohtoročných inzerátov.
„Aj keď celkový podiel pracovných ponúk, ktoré priamo vyžadujú AI zručnosti, je aktuálne stále nízky, jeho rast je exponenciálny. Od roku 2024 sa ich počet každý rok viac ako zdvojnásobuje. Dá sa očakávať, že pri súčasnom tempe bude v horizonte piatich rokov väčšina pracovných pozícií vyžadovať túto znalosť ako nevyhnutnú,“ zhodnotil vývoj analytik pracovného trhu z Alma Career Martin Szabo. Osvojovať si AI zručnosti odporúča najmä vedomostným pracovníkom, kreatívcom a ľuďom v administratíve.
Informačné technológie naďalej tvoria najväčší podiel ponúk s požiadavkou na schopnosť práce s umelou inteligenciou. Najčastejšie ide o pozície programátor, softvérový inžinier, Python programátor, IT analytik či IT konzultant. V prípade Python programátorov tento rok vyžadovala AI zručnosti až polovica inzerátov, u softvérových inžinierov či databázových analytikov štvrtina.
Zamestnávatelia väčšinou nešpecifikujú konkrétny nástroj či technológiu, najčastejšie požadujú všeobecnú schopnosť pracovať s umelou inteligenciou, konkrétne technológie ako veľké jazykové modely alebo strojové učenie sa v inzerátoch objavujú výrazne menej. To naznačuje, že práca s umelou inteligenciou sa postupne stáva očakávanou všeobecnou schopnosťou.