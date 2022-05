Bratislava 4. mája (TASR) - Popandemické oživenie maloobchodu pokračovalo aj v marci. Uviedol to analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Ľubomír Koršňák v komentári k marcovým údajom maloobchodu, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



"Popandemické oživenie spotreby pokračovalo aj v marci, a to aj napriek negatívnym efektom plynúcim z vojny na Ukrajine, predovšetkým v podobe zrýchľujúcej sa inflácie," spresnil.



Zdôraznil, že silný marcový prírastok tržieb sa prejavil najmä pri pohľade na porovnanie tržieb s obdobím spred pandémie. Kým v úvode roka sa tržby pohybovali jemne pod alebo len v blízkosti obdobia pred pandémiou, v marci úrovne z marca 2019 prevýšili až o 10,7 %, pričom zaznamenali (po zohľadnení sezóny) historicky najvyššie hodnoty. Silný nárast tržieb si v marci pripísala najmä nepotravinová časť.



Spotreba v nasledujúcich mesiacoch môže podľa Koršňáka postupne začať narážať na svoje limity. Narúšať ju najskôr bude zhoršený spotrebiteľský sentiment v dôsledku vojny na Ukrajine, ale predovšetkým rekordná inflácia. To môže podľa neho postupne obmedziť i realizáciu odloženej spotreby z obdobia pandémie, ktorá pravdepodobne pomáhala "nafukovať" aj marcové tržby.



"Protiinflačné opatrenia vlády budú tento rok výpadky reálnych príjmov domácnosti tlmiť pravdepodobne len čiastočne. Silný rast tržieb v úvode roka však naozaj (tak ako vraví ekonomická teória) išiel čiastočne na vrub úspor domácnosti," dodal Koršňák.



Podľa analytičky Wood & Company Evy Sadovskej bude mať "efekt otvorených obchodov“ pozitívny vplyv na čísla maloobchodu aj v apríli 2022. "Keďže vlani boli mnohé kamenné obchody až do 19. apríla zatvorené. Aj v nasledujúcich mesiacoch očakávame nárast maloobchodných tržieb, avšak tempo rastu už bude o niečo pomalšie," doplnila Sadovská.



"Očakávame, že aj v nasledujúcich mesiacoch budú tržby našich obchodníkov rásť. Postupne však zrejme dôjde k spomaleniu tempa ich rastu. Predpokladáme totiž, že spotreba domácností bude v tomto roku rásť miernejším tempom a našinci budú k nákupom pristupovať opatrene. Bude to mať na svedomí vysoká inflácia, ktorá bude počas tohto roka ukrajovať nemalú časť z našich príjmov. Výraznému cenovému rastu čelia základné tovary, ako sú potraviny, energie či benzín. Našinci teda budú väčšiu časť zo svojho rodinného rozpočtu vynakladať práve na tieto položky a, naopak, sa budú zrejme snažiť niečo ušetriť na ostatných výdavkoch," uzavrela analytička 365.bank Jana Glasová.



ŠÚ SR informoval, že tržby v maloobchode si aj v marci 2022 udržali vyššiu mieru medziročného rastu na úrovni 14,5 %. Tržby v marci v porovnaní s februárom 2022 vzrástli v maloobchode o 3,8 %.