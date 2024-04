Odborníci: Poplatky môžu pri dlhodobom investovaní znehodnotiť vklad

Bratislava 11. apríla (TASR) - Investovanie v podielových fondoch je tradične spojené s pravidelnými poplatkami. Každá desatina percenta v poplatku však môže pri dlhodobom investičnom horizonte predstavovať rozdiel v tisícoch eur, o ktoré sa vklad menej zhodnotí. Upozornila na to investičná platforma Portu.



"Napríklad klient, ktorý bude počas 30 rokov investovať do ETF mesačne 100 eur, môže pri osempercentnom ročnom výnose a poplatku 1 % + DPH mať na konci ušetrených 117.955 eur. Na poplatkoch zaplatí 14.545 eur. Ak by investoval v tradičnom podielovom fonde s poplatkom za správu a depozitár na úrovni 1,7 % ročne, pri rovnakom ročnom výnose by mal na konci 106.973 eur," priblížila platforma.



Investor by za poplatky podľa nej zaplatil 19.252 eur a musel by počítať aj so zdanením výnosu vo výške 19 %. Platforma preto upozornila na to, že je potrebné pri investovaní myslieť na poplatky a nie je vhodné ich brať na ľahkú váhu. "No ešte horšie je neinvestovať vôbec a odkladať si peniaze iba v hotovosti či na bežnom účte s nulovým úrokom," dodal produktový riaditeľ platformy Portu Martin Luňáček.



V takom prípade totiž môže podľa neho investor pri vklade 100 eur mesačne v období 30 rokoch počítať s úsporami vo výške 36.000 eur. Pri štandardnom vývoji trhov podľa neho pri dlhom investičnom horizonte získa pri akomkoľvek indexovom akciovom fonde výrazne viac.