Poplatky pri prepise auta sa budú od 1. júla počítať po novom

Bratislava 1. júla (TASR) - Poplatky za prepis auta na nového majiteľa sa budú od soboty 1. júla počítať po novom. Vyplýva to z novely zákona o správnych poplatkoch, ktorú v marci schválili poslanci Národnej rady SR. Novelou sa zníži počet výkonových kategórií motora so sadzbami priaznivejšími pre poplatníkov. Súčasne sa zmierňuje výška ekologického koeficientu pre staršie vozidlá s cieľom znížiť poplatkové zaťaženie týchto vozidiel.



"Vo výsledku násobením hodnôt obsiahnutých v oboch tabuľkách bude možné dosiahnuť zjednodušenie výpočtu konečnej výšky poplatku, čo je efektívnejšie pri implementácii finálneho riešenia do služby eKolok," priblížili predkladatelia.



Podľa pôvodného návrhu novely sa mal správny poplatok pri prepise majiteľa motorového vozidla kategórie M1 a N1, ak sa nemení jeho evidenčné číslo, znížiť o 70 %. Poslanci však predložili viaceré pozmeňujúce návrhy s rôznym rozsahom a formou úpravy poplatkov. Nakoniec v hlasovaní prešiel návrh poslanca SaS Mariána Viskupiča.



Novela bude účinná od 1. júla tohto roka.