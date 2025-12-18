Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 18. december 2025Meniny má Sláva a Slávka
< sekcia Ekonomika

Poplatky za Panamský prieplav priniesli štátu rekordné príjmy

.
Na snímke panamský prezident Jose Raul Mulino. Foto: TASR/AP

Približne päť percent svetovej lodnej dopravy prechádza cez Panamský prieplav.

Autor TASR
Panama 18. decembra (TASR) - Panamský prieplav zabezpečil tento rok štátu Panama rekordné príjmy. Zamestnanci v stredu (17. 12.) odovzdali prezidentovi Josému Raúlovi Mulinovi symbolický šek na 2,965 miliardy dolárov (2,53 miliardy eur). Poplatky predstavujú jednu pätinu súčasných príjmov štátu. TASR o tom informuje na základe správy portálu orf.at.

Približne päť percent svetovej lodnej dopravy prechádza cez Panamský prieplav. Osemdesiat kilometrov dlhá vodná cesta spája Atlantický a Tichý oceán a ponúka lepší prístup k východnému pobrežiu Spojených štátov, najmä pre východoázijské krajiny Čínu, Japonsko a Južnú Kóreu. V rokoch 2023 a 2024 príjmy z poplatkov za prieplav prudko klesli, keďže jeho správa musela obmedziť počet lodí vzhľadom na nízku hladinu vody. Podľa správcu sa počet obslúžených plavidiel s hlbokým ponorom v roku 2025 pohyboval na úrovni 33 denne, zatiaľ čo v roku 2024 to bolo 27.

(1 EUR = 1,1722 USD)
.

Neprehliadnite

Premiér:Nepodporím využitie zmrazených ruských aktív na podporu vojny

Ústavný súd pozastavil účinnosť zákona o transformácii ÚOO

TASR pokračuje vo výučbe na univerzitách, študenti ukončili semester

OTESTUJTE SA: Viete, ako sa nazýva fóbia zo žien či zrkadiel?