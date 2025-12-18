< sekcia Ekonomika
Poplatky za Panamský prieplav priniesli štátu rekordné príjmy
Približne päť percent svetovej lodnej dopravy prechádza cez Panamský prieplav.
Autor TASR
Panama 18. decembra (TASR) - Panamský prieplav zabezpečil tento rok štátu Panama rekordné príjmy. Zamestnanci v stredu (17. 12.) odovzdali prezidentovi Josému Raúlovi Mulinovi symbolický šek na 2,965 miliardy dolárov (2,53 miliardy eur). Poplatky predstavujú jednu pätinu súčasných príjmov štátu. TASR o tom informuje na základe správy portálu orf.at.
Približne päť percent svetovej lodnej dopravy prechádza cez Panamský prieplav. Osemdesiat kilometrov dlhá vodná cesta spája Atlantický a Tichý oceán a ponúka lepší prístup k východnému pobrežiu Spojených štátov, najmä pre východoázijské krajiny Čínu, Japonsko a Južnú Kóreu. V rokoch 2023 a 2024 príjmy z poplatkov za prieplav prudko klesli, keďže jeho správa musela obmedziť počet lodí vzhľadom na nízku hladinu vody. Podľa správcu sa počet obslúžených plavidiel s hlbokým ponorom v roku 2025 pohyboval na úrovni 33 denne, zatiaľ čo v roku 2024 to bolo 27.
(1 EUR = 1,1722 USD)
Približne päť percent svetovej lodnej dopravy prechádza cez Panamský prieplav. Osemdesiat kilometrov dlhá vodná cesta spája Atlantický a Tichý oceán a ponúka lepší prístup k východnému pobrežiu Spojených štátov, najmä pre východoázijské krajiny Čínu, Japonsko a Južnú Kóreu. V rokoch 2023 a 2024 príjmy z poplatkov za prieplav prudko klesli, keďže jeho správa musela obmedziť počet lodí vzhľadom na nízku hladinu vody. Podľa správcu sa počet obslúžených plavidiel s hlbokým ponorom v roku 2025 pohyboval na úrovni 33 denne, zatiaľ čo v roku 2024 to bolo 27.
(1 EUR = 1,1722 USD)