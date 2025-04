Poplatky za patenty a ochranné známky by sa mali zvýšiť

Bratislava 1. apríla (TASR) - Právna ochrana registrovaných technických riešení, dizajnov či patentov by sa mala predražiť. Vyplýva to z vládneho návrhu novely patentového zákona, ktorý v utorok posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR do druhého čítania. Novela upravuje aj zavedenie právnej úpravy náhrady trov konania, ktoré vznikajú účastníkom sporových konaní pred Úradom priemyselného vlastníctva (ÚPV) SR.



Zmeny sadzobníka správnych poplatkov v časti priemyselné práva sú navrhnuté na princípoch zohľadnenia inflácie od poslednej zmeny správnych poplatkov a zaokrúhľovanie sadzieb na desiatky eur. „Súčasne bolo však potrebné zobrať do úvahy konkurencieschopnosť národných systémov ochranných známok a dizajnov voči systémom ochrannej známky EÚ a dizajnu EÚ, preto poplatky za podanie prihlášky ochrannej známky, za obnovu zápisu ochrannej známky, za podanie prihlášky dizajnu a za predĺženie platnosti dizajnu sú upravované minimálne,“ uviedol ÚPV v dôvodovej správe k materiálu.



Naopak, vo vzťahu k niektorým správnym poplatkom novela prináša zvýšenie sadzby nad mieru inflačného koeficientu (32,84 %). Dôvodom je podľa úradu neprimerane nízko nastavená sadzba príslušného správneho poplatku, ktorý nezohľadňuje prácnosť súvisiacu s daným úkonom, alebo je výrazne nižší ako v prípade porovnateľných úradov priemyselného vlastníctva pri zohľadnení osobitostí trhového prostredia.



Sumy udržiavacích poplatkov ustanovené v sadzobníku udržiavacích poplatkov neboli od 1. februára 2009 upravované vôbec. Navrhované zvýšenie udržiavacích poplatkov za patent o 20 % zohľadňuje podľa ÚPV osobitosti a trendy v prostredí patentovej ochrany v európskom meradle.



V prípade udržiavacích poplatkov za dodatkové ochranné osvedčenie sa navrhuje výraznejšie zvýšenie sadzieb poplatkov, keďže inštitút dodatkového ochranného osvedčenia je využívaný primárne farmaceutickými spoločnosťami a je možné predpokladať, že výraznejšie zvýšenie udržiavacieho poplatku za platnosť dodatkového ochranného osvedčenia nespôsobí zmenu správania majiteľov dodatkového ochranného osvedčenia.



Okrem poplatkov novela upravuje napríklad aj náhradu trov sporových konaní vedených pred Úradom priemyselného vlastníctva SR. Trovy, ktoré vznikajú účastníkom sporových konaní, v súčasnosti znášajú samotní účastníci, a to bez ohľadu na pomer ich úspechu v rámci daného sporového konania.