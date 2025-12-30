Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 30. december 2025Meniny má Dávid
< sekcia Ekonomika

Poplatky za používanie diaľnic v Taliansku stúpnu v priemere o 1,5 %

.
Na snímke diaľnica. Foto: TASR - Ján Krošlák

Talianske ministerstvo dopravy v utorok uviedlo, že najväčšie zdraženie, a to o 1,9 %, sa dotkne trasy Salerno-Pompeje-Neapol.

Autor TASR
Rím 30. decembra (TASR) - Motoristi v Taliansku budú od 1. januára platiť viac za používanie diaľnic. Poplatky na takmer všetkých trasách sa v priemere zvýšia o 1,5 %. Talianske ministerstvo dopravy v utorok uviedlo, že najväčšie zdraženie, a to o 1,9 %, sa dotkne trasy Salerno-Pompeje-Neapol. Na diaľnici vedúcej cez Brennerský priesmyk sa chystá rast poplatkov o 1,46 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Stanovenie diaľničných poplatkov v Taliansku je založené na zložitom systéme výpočtov. Ceny sú zakotvené v zmluvách medzi štátom a prevádzkovateľmi diaľnic. Niekoľko plánovaných zvýšení diaľničných poplatkov v Taliansku v ostatných rokoch odložili.

Taliansky rezort dopravy, ktorý vedie podpredseda vlády Matteo Salvini z pravicovo-populistickej strany Liga severu, terajšie zvýšenie cien ostro kritizoval. V októbri však ústavný súd krajiny vyhlásil snahy o zmrazenie cien za protiústavné.
.

Neprehliadnite

Prezident sa počas roka venoval 113 zákonom, podpísal 107 z nich

Pápež František, Armani či Goodallová: Kto nás opustil v roku 2025?

UNIKÁTNE FOTO: Ľudia v Československu nevítali nový rok na námestiach

HRABKO: Vzťahy s ČR neboli zlé ani za vlády P. Fialu a ešte sa zlepšia