Poplatky za používanie diaľnic v Taliansku stúpnu v priemere o 1,5 %
Talianske ministerstvo dopravy v utorok uviedlo, že najväčšie zdraženie, a to o 1,9 %, sa dotkne trasy Salerno-Pompeje-Neapol.
Autor TASR
Rím 30. decembra (TASR) - Motoristi v Taliansku budú od 1. januára platiť viac za používanie diaľnic. Poplatky na takmer všetkých trasách sa v priemere zvýšia o 1,5 %. Talianske ministerstvo dopravy v utorok uviedlo, že najväčšie zdraženie, a to o 1,9 %, sa dotkne trasy Salerno-Pompeje-Neapol. Na diaľnici vedúcej cez Brennerský priesmyk sa chystá rast poplatkov o 1,46 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Stanovenie diaľničných poplatkov v Taliansku je založené na zložitom systéme výpočtov. Ceny sú zakotvené v zmluvách medzi štátom a prevádzkovateľmi diaľnic. Niekoľko plánovaných zvýšení diaľničných poplatkov v Taliansku v ostatných rokoch odložili.
Taliansky rezort dopravy, ktorý vedie podpredseda vlády Matteo Salvini z pravicovo-populistickej strany Liga severu, terajšie zvýšenie cien ostro kritizoval. V októbri však ústavný súd krajiny vyhlásil snahy o zmrazenie cien za protiústavné.
