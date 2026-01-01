< sekcia Ekonomika
Poplatok za komunálny odpad v Rajci sa v tomto roku mierne zníži
Autor TASR
Rajec 1. januára (TASR) - Obyvateľom Rajca v roku 2026 mierne poklesnú náklady za vývoz komunálneho odpadu. Mestskí poslanci na decembrovom rokovaní zastupiteľstva schválili zníženie ročného paušálneho poplatku. Od 1. januára 2026 budú obyvatelia Rajca platiť ročne poplatok vo výške 40,95 eura.
Úprave poplatku sa rajecká samospráva venuje vždy na sklonku roka, pričom v zmysle zákona do jeho výšky premieta všetky náklady súvisiace so zberom a zneškodnením komunálneho odpadu. Pre rok 2025 bol paušálny poplatok za vývoz komunálneho odpadu stanovený na úrovni 43,95 eur a medziročný pokles tak predstavuje tri eurá.
Poslankyňa Zuzana Žideková v diskusii pred hlasovaním vyjadrila presvedčenie, že poslednýkrát ide o nariadenie, ktorým sa schvaľuje jeden paušálny poplatok pre všetkých poplatníkov. „Dlhodobo občanom sľubujeme, že sa budú poplatky za komunálny odpad odvíjať od toho, koľko kto komunálneho odpadu vyprodukuje a koľko ho kto vyseparuje,“ poznamenala Žideková.
Primátor Peter Hanus v reakcii skonštatoval, že jedným z krokov pre efektívnejšie triedenie odpadu a zavedenie adresnejšieho spoplatnenia vývozu odpadu bude vybudovanie 18 uzatvárateľných stojísk na komunálny odpad. Na realizáciu projektu sa podarilo získať rajeckej samospráve finančnú podporu vo výške viac ako 600.000 eur.
