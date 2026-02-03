< sekcia Ekonomika
Popovič: Srbsko bude mať z Ruska plyn za najvýhodnejšiu cenu v Európe
Na základe dohody s ruským kolegom usporiada výbor svoje ďalšie zasadnutie v Belehrade, a to čo najskôr, pravdepodobne na jar tohto roka, uzavrel Popovič.
Moskva 3. februára (TASR) - Srbsko bude mať aj v nasledujúcich mesiacoch najnižšiu cenu zemného plynu v Európe, vyhlásil v utorok srbský minister bez portfólia Nenad Popovič, ktorý sa v Moskve stretol s ruským ministrom hospodárskeho rozvoja Maximom Rešetnikovom. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Tanjug.
Ruský plyn bude pre srbských občanov a podniky dostupný za najvýhodnejšiu cenu, povedal srbský minister. „Je to výsledok vynikajúcich vzťahov medzi oboma štátmi, ale predovšetkým vynikajúcich vzťahov medzi ruským prezidentom Vladimirom Putinom a naším prezidentom Aleksandrom Vučičom,“ dodal Popovič. Na stretnutí s Rešetnikovom sa podľa neho prediskutovali aj ďalšie otázky týkajúce sa obchodných vzťahov medzi oboma krajinami. Výsledky stretnutia označil za vynikajúce.
„Pokiaľ ide o všetky záležitosti týkajúce sa iných hospodárskych odvetví, máme pozitívnu dynamiku rastu, od poľnohospodárstva cez strojárstvo až po nové technológie a inovácie,“ priblížil srbský minister, ktorý je zároveň spolupredsedom medzivládneho rusko-srbského výboru pre obchodnú, hospodársku, vedeckú a technickú spoluprácu. Na ruskej strane výboru predsedá minister hospodárskeho rozvoja Rešetnikov.
