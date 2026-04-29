Popovič: Srbsko nakupuje plyn za najvýhodnejších podmienok v Európe
Autor TASR
Mineraľnyje Vody 29. apríla (TASR) - Srbsko v súčasnosti nakupuje plyn za najvýhodnejších podmienok v Európe a dodávky z Ruska sú spoľahlivé. Vyhlásil to v stredu Nenad Popovič, minister bez kresla v srbskej vláde zodpovedný za medzinárodnú hospodársku spoluprácu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.
„Energetika je veľmi dôležitým prvkom našej spolupráce s Ruskom. Srbsko je v súčasnosti veľmi atraktívnou krajinou pre investície a vďaka tomu dostávame od Ruska najlepšie ceny za energetické zdroje. Vďaka dohode medzi našimi dvoma prezidentmi, prezidentom (Vladimirom) Putinom a prezidentom (Aleksandarom) Vučićom, dostáva Srbsko najlacnejší plyn v Európe. Najlacnejší, za najlepších podmienok,“ uviedol Popovič na plenárnom zasadnutí Kaukazského investičného fóra v meste Mineraľnyje Vody.
Nemecko a Rakúsko v súčasnosti podľa neho dostávajú plyn za cenu troj- až päťnásobne vyššiu ako Srbsko.
