Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 29. apríl 2026
< sekcia Ekonomika

Popovič: Srbsko nakupuje plyn za najvýhodnejších podmienok v Európe

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Autor TASR
Mineraľnyje Vody 29. apríla (TASR) - Srbsko v súčasnosti nakupuje plyn za najvýhodnejších podmienok v Európe a dodávky z Ruska sú spoľahlivé. Vyhlásil to v stredu Nenad Popovič, minister bez kresla v srbskej vláde zodpovedný za medzinárodnú hospodársku spoluprácu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.

Energetika je veľmi dôležitým prvkom našej spolupráce s Ruskom. Srbsko je v súčasnosti veľmi atraktívnou krajinou pre investície a vďaka tomu dostávame od Ruska najlepšie ceny za energetické zdroje. Vďaka dohode medzi našimi dvoma prezidentmi, prezidentom (Vladimirom) Putinom a prezidentom (Aleksandarom) Vučićom, dostáva Srbsko najlacnejší plyn v Európe. Najlacnejší, za najlepších podmienok,“ uviedol Popovič na plenárnom zasadnutí Kaukazského investičného fóra v meste Mineraľnyje Vody.

Nemecko a Rakúsko v súčasnosti podľa neho dostávajú plyn za cenu troj- až päťnásobne vyššiu ako Srbsko.
