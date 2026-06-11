Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 11. jún 2026
< sekcia Ekonomika

Poprad a Prahu spojí od konca októbra nová letecká linka

.
Na snímke lietadlo leteckej spoločnosti Wizz Air po pristátí.e Foto: TASR - Martin Baumann

Nová linka na trase Poprad-Tatry - Praha bude premávať každý týždeň vo štvrtok, sobotu a nedeľu.

Autor TASR
,aktualizované 
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 11. júna (TASR) - Od 25. októbra bude fungovať nová priama letecká linka medzi Popradom a Prahou. Jej spustenie vo štvrtok ohlásila spoločnosť Wizz Air.

Nová linka na trase Poprad-Tatry - Praha bude premávať každý týždeň vo štvrtok, sobotu a nedeľu. „Nová linka ďalej diverzifikuje naše spojenia zo Slovenska a podčiarkuje náš dlhodobý záväzok voči trhu,“ povedala manažérka korporátnej komunikácie spoločnosti Wizz Air Vera Járdán.

Letecká spoločnosť aktuálne prevádzkuje sieť 35 trás do 33 miest v 22 krajinách zo Slovenska, vlani vybavila do a zo Slovenska 2500 letov.
.

Neprehliadnite

VÁŽNA NEHODA NA D1: Cesta pri Liptovskom Mikuláši je už prejazdná

VIDEO: V NÚDCH sa narodili siamské dvojičky, sú zrastené panvami

MS26 OČAMI SLOVÁKOV: Ďurica nechce ponocovať: Vyberiem si čerešničky

Blanár: Slovensko posilňuje partnerstvo s OSN