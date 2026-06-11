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Poprad a Prahu spojí od konca októbra nová letecká linka
Nová linka na trase Poprad-Tatry - Praha bude premávať každý týždeň vo štvrtok, sobotu a nedeľu.
Autor TASR,aktualizované
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Bratislava 11. júna (TASR) - Od 25. októbra bude fungovať nová priama letecká linka medzi Popradom a Prahou. Jej spustenie vo štvrtok ohlásila spoločnosť Wizz Air.
Nová linka na trase Poprad-Tatry - Praha bude premávať každý týždeň vo štvrtok, sobotu a nedeľu. „Nová linka ďalej diverzifikuje naše spojenia zo Slovenska a podčiarkuje náš dlhodobý záväzok voči trhu,“ povedala manažérka korporátnej komunikácie spoločnosti Wizz Air Vera Járdán.
Letecká spoločnosť aktuálne prevádzkuje sieť 35 trás do 33 miest v 22 krajinách zo Slovenska, vlani vybavila do a zo Slovenska 2500 letov.
Nová linka na trase Poprad-Tatry - Praha bude premávať každý týždeň vo štvrtok, sobotu a nedeľu. „Nová linka ďalej diverzifikuje naše spojenia zo Slovenska a podčiarkuje náš dlhodobý záväzok voči trhu,“ povedala manažérka korporátnej komunikácie spoločnosti Wizz Air Vera Járdán.
Letecká spoločnosť aktuálne prevádzkuje sieť 35 trás do 33 miest v 22 krajinách zo Slovenska, vlani vybavila do a zo Slovenska 2500 letov.