Poprad požiada o zdroj na cyklotrasu i obnovu telocviční ZŠ Tajovského

Poprad 4. novembra (TASR) - Mesto Poprad požiada o externé zdroje na výstavbu novej cyklotrasy a tiež na obnovu telocviční pri Základnej škole s materskou školou Tajovského. Podanie žiadostí ešte minulý týždeň na rokovaní zastupiteľstva schválili mestskí poslanci.



Z predloženého materiálu vyplýva, že v rámci výzvy Ministerstva dopravy SR chce samospráva získať financie na úsek cyklochodníka od mosta na Športovej ulici až po most pri diaľnici D1 v Matejovciach. Ide o trasu, ktorá priamo nadväzuje na chodník od mestského úradu. "Celková dĺžka plánovaných cyklistických komunikácií je približne 2300 metrov a predpokladaný náklad je vo výške 1,75 milióna eur s DPH," uvádza sa v materiáli. Prostriedky budú žiadať z plánu obnovy v rámci výzvy "Výstavba, stavebné úpravy alebo rekonštrukcia cyklistickej infraštruktúry."



Viceprimátor Popradu Ondrej Kavka pre TASR uviedol, že mesto už má vysporiadané všetky pozemky a tiež právoplatné stavebné povolenie. "Ďalšia etapa bude pokračovať až do Veľkej Lomnice. Tam to aktuálne stojí už len na administratívnych záležitostiach, kedy by mal Slovenský pozemkový fond pozemky pod budúcou trasou prepísať na katastri na vodohospodárov, s ktorými už máme predbežnú zmluvu. Projekt je už hotový," objasnil Kavka. Na túto etapu bude chcieť mesto získať zdroje cez Interreg v rámci realizácie veľkého projektu Cesta okolo Tatier.



Samospráva má tiež vypracovaný návrh kostrovej siete cyklotrás, v rámci nej chcú jednotlivé mestské časti prepojiť s centrálnou časťou pri mestskom úrade. "Tu máme veľký problém s vysporiadaním pozemkov hlavne so súkromnými vlastníkmi. Čo už sa nebudeme vedieť dohodnúť, máme pripravený aj proces vyvlastňovania," dodal viceprimátor.



Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiaci orgán pre Program Slovensko 2021 – 2027 vyhlásilo ďalšiu výzvu. V rámci nej popradská samospráva predloží projekt, ktorého predmetom je rekonštrukcia malej a veľkej telocvične a tiež modernizácia učebne dejepisu spomínanej školy. V tomto prípade je predpokladaná výška celkových oprávnených nákladov takmer 1,1 milióna eur.