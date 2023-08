Poprad si na investície vezme úver päť miliónov eur

Poprad 2. augusta (TASR) - Na investičné zámery si mesto Poprad vezme úver vo výške piatich miliónov eur. Prijatie úveru schválili v stredu mestskí poslanci.



Hlavný kontrolór mesta Marián Soliar na základe vykonaného preverenia zákonných podmienok skonštatoval, že samospráva spĺňa podmienky na prijatie úveru. Ten bude samospráva čerpať do konca roka 2024 so splatnosťou do roku 2039 a s úrokovou sadzbou fixovanou na päť rokov vo výške 3,38 percenta.



Z dôvodovej správy vyplýva, že k 30. júnu bola celková suma dlhu mesta vo výške takmer 13,8 milióna eur. Do tejto sumy nie je zarátaný úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania, ktorý je na úrovni približne 1,7 milióna eur. Nový úver začne mesto splácať v januári 2025.



Mesto zatiaľ nešpecifikovalo, na čo konkrétne zdroje využije. Vedúca ekonomického odboru Adriána Sedláková ubezpečila, že úverové zaťaženie mesta sa nezvýši. "Ten úver je len vo výške nedočerpaného úveru, ktorý bol schvaľovaný v rozpočte v roku 2020. Peniaze použijeme v najbližších rokoch v súlade s tým, čo bude schválené v rozpočte, najmä v budúcom roku," objasnila poslancom. Mesto peniaze použije aj na ďalšie vykrytie nákladov v prípade rozpočtového provizória, respektíve na spolufinancovanie schválených projektov v rôznych výzvach.