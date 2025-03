S.O.S. organizuje ďalší skupinový nákup tepelných čerpadiel

Poprad 19. marca (TASR) - Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.) so sídlom v Poprade tento týždeň spustila svoj tretí skupinový nákup. Tentoraz sa týka tepelných čerpadiel na vykurovanie vzduch - voda. Majitelia rodinných domov v ňom budú mať možnosť kúpiť zariadenia, ktoré získali dobré výsledky v nezávislom medzinárodnom porovnávacom teste spotrebiteľských organizácií. Informovala o tom projektová manažérka S.O.S. Petra Čakovská s tým, že skupinové nákupy prebiehajú okrem Slovenska aj v Španielsku, Taliansku, Slovinsku, Bulharsku a Portugalsku.



"V prvej fáze sa spotrebitelia môžu registrovať do nášho skupinového nákupu na www.spolocnenakupy.sk a na začiatku apríla všetci, ktorí sa prihlásili, dostanú ponuku a rozhodnú sa, či o kúpu vybraných zariadení majú záujem," uviedla Čakovská. Po skončení vykurovacej sezóny na jar je podľa združenia optimálne obdobie na kúpu a inštaláciu tepelného čerpadla.



Projektová manažérka S.O.S. upozornila, že registrácia do skupinového nákupu je nezáväzná. Spotrebitelia sa rozhodnú, či si odporúčané produkty kúpia, až keď im bude predložená cenová ponuka od dodávateľa. S.O.S. zároveň s dodávateľmi tepelných čerpadiel vyrokovala výhodnú ponuku, vrátane odbornej inštalácie do troch mesiacov od podpisu zmluvy a tiež skupinovú zľavu.



"Ešte predtým tiež môžu spotrebitelia všetky potrebné informácie načerpať na našich piatich bezplatných online workshopoch. Na nich im odborníci vysvetlia, čo je potrebné vedieť/zvážiť/pripraviť pred kúpou tepelného čerpadla, pre koho je vhodným riešením, ako si správne zariadenie vybrať, čo bráni efektívnej prevádzke tepelného čerpadla v domácnostiach aj aké sú dostupné finančné stimuly," ozrejmila Čakovská s tým, že do workshopov sa zapojí aj Asociácia výrobcov minerálnych izolácií.



Spotrebitelia, ktorí sa rozhodnú kúpiť tepelné čerpadlo v rámci skupinového nákupu, môžu zároveň získať dotáciu z programu Zelená domácnostiam, v ktorom sú stále dostupné finančné prostriedky aj na inštaláciu tepelného čerpadla typu vzduch - voda. Projekt skupinového nákupu je spolufinancovaný z fondov Európskej únie. Energetická právna poradkyňa S.O.S. Simona Šimková Lištiaková uviedla, že na Slovensku je aktuálne viac ako milión rodinných domov a obydlí, pričom 75 percent z nich sú staršie ako 40 rokov. "Drvivá väčšina z nich potrebuje rekonštrukciu. Pre tieto domy je určite výhodné využiť viaceré formy štátnych dotácií na výmenu vykurovacieho systému či zateplenie," dodala.