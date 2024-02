Stiebel Eltron plánuje rozšíriť a modernizovať výrobu

Poprad 9. februára (TASR) - Popradská fabrika na výrobu tepelných čerpadiel Stiebel Eltron Slovakia plánuje v najbližších rokoch rozšíriť a modernizovať výrobné kapacity i areál v priemyselnom parku v Matejovciach. Chce aj zvyšovať objem produkcie tepelných čerpadiel na ohrev úžitkovej vody a zásobníkových ohrievačov vody. Plány pri príležitosti 20. výročia pôsobenia spoločnosti v Poprade priblížil konateľ firmy Peter Štrbian.



"Za posledných šesť rokov sme dokázali zdvojnásobiť tržby na viac ako 52 miliónov eur, v investíciách preto plánujeme pokračovať. Vlani sme otvorili novú výrobnú halu, na ploche vyše 2000 štvorcových metrov od septembra vyrábame plechové dielce na produkciu tepelných čerpadiel na ohrev úžitkovej vody. Okrem vzniku nového automatizovaného skladu sa počíta aj s rozšírením priemyselného parku s cieľom zvýšenia výrobných kapacít a objemu výroby až o 97 %," priblížil Štrbian. Celková investícia nemeckej firmy spojená so zaobstaraním nových technológií či strojných zariadení by mala presiahnuť 26 miliónov eur. Vďaka daňovým úľavám od štátu vo výške 4,5 milióna eur pribudnú v regióne desiatky nových pracovných miest.



Spoločnosť okrem zásobníkových ohrievačov vody a tepelných čerpadiel vyrába aj komponenty a zostavy pre materský závod skupiny v Holzmindene či smaltované kotlíky pre fabriku v Eschwege. Primárnym trhom pre firmu naďalej zostáva Nemecko, kde má na vývoj predaja vplyv aj politika presadzovania zelených technológií. "Zvýšený rast dopytu po tepelných čerpadlách v Európe je pre nás veľkou výzvou. Práve modernizácia, optimalizácia a zefektívnenie výroby nám majú zabezpečiť produkciu výrobkov a zariadení so zodpovedajúcou kvalitou a vyššou pridanou hodnotou," objasnil Štrbian.



Vlani vyrobili v Poprade desaťtisíce tepelných čerpadiel, v najbližších rokoch plánujú toto číslo výrazne zvýšiť. Od prebiehajúcej expanzie si spoločnosť sľubuje signifikantný nárast tržieb, ktoré vlani dosiahli 74 miliónov eur. Závod patrí medzi najväčších zamestnávateľov v regióne, od roku 2004 sa počet pracovníkov zvýšil o takmer 40 %. Štrbian upozornil, že nájsť kvalifikovaných ľudí a obsadiť pozície operátorov výroby, konštruktérov či procesných inžinierov v potrebnej kvalite a kvantite je čoraz ťažšie.



Výroba v areáli priemyselného parku v Matejovciach má takmer 180-ročnú históriu. Jej dejiny siahajú až do polovice 19. storočia, keď tam rodinná dielňa Carla Augusta Scholtza začala s výrobou rôznych komponentov. Elektrickými spotrebičmi sa začali zaoberať v druhej polovici minulého storočia, od roku 1974 niesla firma názov Tatramat. Po revolúcii ju vedenie sprivatizovalo a do výroby automatických práčok vstúpil americký Whirlpool. Nemecký koncern Stiebel Eltron divíziu elektrických ohrievačov vody prevzal v roku 2004.