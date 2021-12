Poprad má schválený rozpočet na budúci rok, investovať chce do ciest

Poprad 14. decembra (TASR) – Poslanci Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Poprade na utorkovom zasadnutí schválili rozpočet na budúci rok. Je navrhnutý ako vyrovnaný v celkovej výške takmer 72 miliónov eur. Bežný rozpočet bude pritom na úrovni takmer 50,1 milióna eur a kapitálový asi 20 miliónov eur.



Navrhovaný rozpočet bežných príjmov v porovnaní so schváleným rozpočtom pre rok 2021 predpokladá takmer 5,3-percentný nárast. Výrazné zvýšenie o asi 13 percent mesto predpokladá v najvýznamnejšej príjmovej položke - výnose dane z príjmov fyzických osôb. Pri transferoch zo štátneho rozpočtu je naopak predpoklad poklesu o 4,54 percenta. Navrhované bežné výdavky v porovnaní so schváleným rozpočtom pre rok 2021 predpokladajú nárast o 1,38 percenta.



Vedúca ekonomického odboru Adriána Sedláková uviedla, že najvýraznejší nárast je pri výnose dane z príjmov vo výške 2,9 milióna eur. „Výnos podielových daní pridelených samospráve zo štátneho rozpočtu pre rok 2022 rozpočtujeme vo výške 25,4 milióna eur,“ konkretizovala Sedláková.



Návrh rozpočtu kapitálových výdavkov na budúci rok je vo výške viac ako 20 miliónov eur. Časť z nich vo výške viac ako 3,8 milióna eur prevedie mesto z rezervného fondu a takmer 15,6 milióna eur prijatím dlhodobého investičného bankového úveru. Z predloženého materiálu vyplýva, že najviac 7,3 milióna eur pôjde na rekonštrukciu a modernizáciu ciest. Obnoviť by sa mali napríklad tri mosty, pribudnúť má viacpodlažné parkovisko a ďalšie parkovacie plochy, budovať chce mesto aj nové trasy pre cyklistov. Takmer 1,4 milióna eur chce samospráva investovať aj do oblasti školstva. Viac ako tri milióny eur pôjdu na športovú infraštruktúru, 2,17 milióna eur na detské a viacúčelové ihriská, revitalizáciu zelene vo viacerých častiach mesta i priestorov na námestí. Zhruba 3,56 milióna eur sú investície na výstavbu sociálneho respektíve prestupného bývania v Matejovciach a výstavbu bytov na sídlisku Juh IV.



Podľa poslanca Igora Wzoša je v rozpočte málo zdrojov vyčlenených na rozvoj a mesto neráta s úsporou v súvislosti so zvyšovaním inflácie a cien energií. „Neviem, či v rozpočte máme nejaké rezervy, keď ideme všetko míňať na asfalt a betón,“ skonštatoval poslanec. Podľa neho má mesto viac peňazí investovať do opráv škôl a sociálnych služieb. Ďalší z poslancov Milan Baran reagoval, že opravy a výstavba ciest sú urgentným problémom, ktorý treba hasiť. „V predchádzajúcom období sa v tomto smere neurobilo nič a doprava kolabuje. Treba riešiť investičné dlhy a priority, čo je najmä odstránenie havarijných stavov v meste,“ skonštatoval Baran. Verí, že na obnovu škôl mesto získa zdroje z plánu obnovy.