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Popradská Tatravagónka čoskoro spustí novú robotickú lakovaciu linku
Projekt robotickej lakovacej linky začala spoločnosť Tatravagónka už vo februári 2024 objednaním technológie a následne začala s budovaním novej lakovacej haly.
Autor TASR
Poprad 11. júna (TASR) - Popradská Tatravagónka po schválení skúšobnej prevádzky Slovenskou inšpekciou životného prostredia uvedie do prevádzky unikátnu robotickú lakovaciu linku. Nová hala aj linka sú už pripravené. V júni 2026 prebehne skúšobná prevádzka, ktorá je súčasťou kolaudačného procesu. Investíciu vo výške takmer 13 miliónov eur realizovala spoločnosť z vlastných zdrojov. Podľa zákona o regionálnej investičnej pomoci si v nasledujúcich rokoch bude môcť na základe rozhodnutia vlády uplatniť v tejto súvislosti daňovú úľavu. TASR o tom informovali zo spoločnosti Tatravagónka.
„Robotická lakovacia linka nám odstráni známe úzke miesto vo výrobe nákladných železničných vozňov, a to má priamy dosah na zvýšenie našej výrobnej kapacity. Zároveň sa tak vytvára priestor pre tvorbu nových pracovných pozícií na rôznych nových úrovniach. Celkovo plánujeme vytvoriť 55 nových pracovných miest, pričom ideme zásadne meniť štruktúru práce pri lakovaní. Prechádzame od manuálnej práce k pozíciám s vyššou pridanou hodnotou. Napríklad to budú programátori robotov,“ povedal predseda predstavenstva Tatravagónka Alexej Beljajev a dodal, že v Európe aktuálne žiadny výrobca nákladných železničných vozňov takúto veľkú a modernú robotickú lakovaciu linku nevyužíva.
Automatizované lakovanie prinesie podľa spoločnosti nielen 100 percentnú opakovateľnosť výroby a zvýšenie jej kapacity, ale aj vysokú presnosť, zníženie spotreby materiálov a má dosah aj na zlepšenie environmentálnych parametrov a bezpečnosti práce.
Podľa Beljajeva dokáže takto firma dosiahnuť zníženie spotreby riedidiel až na nulovú úroveň a znížiť straty materiálu (farby) až o 50 %. Robotická linka zvýši kapacitu lakovne o 30 %, čo sa v celom výrobnom procese premietne do zvýšenia výrobnej kapacity až o 15 %. Robotická linka je zároveň v porovnaní s klasickou lakovňou výrazne šetrnejšia ku životnému prostrediu a prináša množstvo benefitov z hľadiska bezpečnosti práce.
Projekt robotickej lakovacej linky začala spoločnosť Tatravagónka už vo februári 2024 objednaním technológie a následne začala s budovaním novej lakovacej haly. „Sú to už takmer tri roky, odkedy sme začali práce na tomto projekte a je to nielen jeden z našich najväčších, ale dovolím si povedať, že aj jeden z najdôležitejších projektov za uplynulé dekády. Robotizácia a automatizácia výroby spolu so zavádzaním prvkov AI sú dnes pre spoločnosti nášho typu nevyhnutnosťou a sme radi, že aj v tejto oblasti takto potvrdzujeme naše európske líderstvo,“ dodal Beljajev.
„Robotická lakovacia linka nám odstráni známe úzke miesto vo výrobe nákladných železničných vozňov, a to má priamy dosah na zvýšenie našej výrobnej kapacity. Zároveň sa tak vytvára priestor pre tvorbu nových pracovných pozícií na rôznych nových úrovniach. Celkovo plánujeme vytvoriť 55 nových pracovných miest, pričom ideme zásadne meniť štruktúru práce pri lakovaní. Prechádzame od manuálnej práce k pozíciám s vyššou pridanou hodnotou. Napríklad to budú programátori robotov,“ povedal predseda predstavenstva Tatravagónka Alexej Beljajev a dodal, že v Európe aktuálne žiadny výrobca nákladných železničných vozňov takúto veľkú a modernú robotickú lakovaciu linku nevyužíva.
Automatizované lakovanie prinesie podľa spoločnosti nielen 100 percentnú opakovateľnosť výroby a zvýšenie jej kapacity, ale aj vysokú presnosť, zníženie spotreby materiálov a má dosah aj na zlepšenie environmentálnych parametrov a bezpečnosti práce.
Podľa Beljajeva dokáže takto firma dosiahnuť zníženie spotreby riedidiel až na nulovú úroveň a znížiť straty materiálu (farby) až o 50 %. Robotická linka zvýši kapacitu lakovne o 30 %, čo sa v celom výrobnom procese premietne do zvýšenia výrobnej kapacity až o 15 %. Robotická linka je zároveň v porovnaní s klasickou lakovňou výrazne šetrnejšia ku životnému prostrediu a prináša množstvo benefitov z hľadiska bezpečnosti práce.
Projekt robotickej lakovacej linky začala spoločnosť Tatravagónka už vo februári 2024 objednaním technológie a následne začala s budovaním novej lakovacej haly. „Sú to už takmer tri roky, odkedy sme začali práce na tomto projekte a je to nielen jeden z našich najväčších, ale dovolím si povedať, že aj jeden z najdôležitejších projektov za uplynulé dekády. Robotizácia a automatizácia výroby spolu so zavádzaním prvkov AI sú dnes pre spoločnosti nášho typu nevyhnutnosťou a sme radi, že aj v tejto oblasti takto potvrdzujeme naše európske líderstvo,“ dodal Beljajev.