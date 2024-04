Poprad 30. apríla (TASR) - Popradské domácnosti by sa nemali obávať nedoplatkov za teplo. Tamojší výrobca a dodávateľ tepla Popradská energetická spoločnosť (PES) vo vyúčtovaní za rok 2023 vrátila svojim odberateľom 499.000 eur. Informovala o tom konateľka spoločnosti a členka predstavenstva Slovenského zväzu výrobcov tepla Silvia Šifrová s tým, že vyúčtovaná jednotková cena tepla je o 6,68 eur za megawatthodinu nižšia, ako cena podľa platných cenových prepisov v tepelnej energetike.



"Túto sumu sme už poslali bytovým spoločenstvám alebo správcovským spoločnostiam, ktoré majú povinnosť doručiť obyvateľom vyúčtovanie do 31. mája. To, koľko konkrétna domácnosť za teplo v konečnom dôsledku zaplatí, sa odvíja od množstva odobratého tepla, spotrebiteľského správania, ale aj od technického stavu vykurovaných objektov či nastavení mesačných zálohových platieb, ktoré stanovuje správca alebo domové spoločenstvo," objasnila Šifrová.



Dodala, že ročné vyúčtovanie nákladov na bývanie sa prvýkrát počíta po novom, podľa novej vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR zo začiatku minulého roka. Tá priniesla viaceré zmeny, okrem iných aj zavedenie tzv. "kontrolného mechanizmu", ktorý má zaistiť spravodlivejšie rozdelenie nákladov. V praxi by sa tak mal vyriešiť napríklad problém s bytmi, ktoré sú väčšinou neobývané a platilo sa v nich za teplo extrémne málo.



Šifrová dodala, že PES sa snaží modernizovať a vymieňať svoje zariadenia a zavádzať úsporné opatrenia pri výrobe tepla, napríklad využívaním obnoviteľných zdrojov, ako fotovoltiky či tepelných čerpadiel. "Naše systémy sú hospodárne a efektívne, dbáme o to, aby straty boli čo najnižšie," objasnila Šifrová. Aj spotrebitelia sa podľa nej začali správať hospodárne. Vďaka výrazne teplému počasiu sa zároveň v Poprade kúrilo menej ako obvykle. S vykurovacou sezónou začali až v októbri a ukončili ju už v apríli.



Šifrová dodala, že v minulom roku PES zrealizovala všetky svoje plánované opravy. Okrem pravidelnej údržby, zlepšovania stavu a spoľahlivosti zariadení, zavádzania úsporných opatrení prispievajúcich k zníženiu spotreby elektrickej energie a plynu opravili rozvody na sídlisku Západ a v areáli Základnej školy Veľká.



PES pôsobí v najväčšom meste pod Tatrami od roku 2017 a dodáva teplo a teplú vodu do viac ako 14.000 domácností a ďalším subjektom. Za toto obdobie opravila takmer päť kilometrov vonkajších potrubných rozvodov a vybudovala zhruba kilometer teplovodov pre pripojenie novostavieb.