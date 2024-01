Popradské letisko 2023 prepravilo o 16.000 cestujúcich viac ako v 2022

Poprad 20. januára (TASR) - V uplynulom roku prepravilo popradské letisko približne 72.500 cestujúcich. Oproti roku 2022 ide o nárast zhruba o 16.000 pasažierov. Pre TASR to potvrdil marketingový manažér Letiska Poprad Tatry Christián Hozza. Podarilo sa tak prekročiť plán na rok 2023, ktorý bol na úrovni 65.000 prepravených cestujúcich.



"Celkový počet pohybov za minulý rok bol približne 11.700, čiže evidujeme nárast o 1400 pohybov v porovnaní s rokom 2022. Čo sa týka pohybov ´bizzjetov´ a letov všeobecného letectva, tam boli čísla na úrovni 11.300, čo predstavuje nárast o viac ako 2000 pohybov oproti predošlému roku," konkretizuje výsledky Hozza.



Očakávania letiska pre rok 2024 priamo súvisia so snahou priniesť v spolupráci s leteckými spoločnosťami nové linky a taktiež obnoviť spojenia, ktoré boli ukončené pre pandémiu. V spolupráci so strategickými partnermi v regióne a leteckými spoločnosťami sa chce letisko zamerať na destinácie, ktoré podporia "incoming" turistov, no zároveň priniesť väčšiu rozmanitosť cestovania aj pre ľudí z regiónu. "Každopádne je naším cieľom zvýšenie počtu prepravených pasažierov aj v tomto roku," dodal Hozza.



Na leto má letisko spolu s Cestovnou kanceláriou (CK) DER Turistik pripravenú novinku v podobe charterových letov do Tuniska. V spolupráci s inými CK prináša aj väčší počet charterových letov do Turecka. Okrem toho je každoročnou stálicou Bulharsko s CK Solvex. Plánovaných je v lete okolo 100 charterových letov, čo je takmer 100 percent viac ako vlani.



V súvislosti so zamestnanosťou Hozza poznamenal, že aj v Poprade pocítili dôsledok výhodných predčasných dôchodkov. "Sme v štádiu nových ľudí na pozície k hasičom a bezpečnostnej kontrole," uzavrel.