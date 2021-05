Poprad 27. mája (TASR) – Popradské letisko chce spustiť priamu linku do Bratislavy ešte v tomto roku v septembri. Na linke by malo premávať lietadlo s kapacitou do 60 miest. Uviedol to riaditeľ Letiska Poprad-Tatry Peter Dujava s tým, že ďalšou z priorít bude linkové spojenie s Prahou.



„V prípade priaznivej situácie v súvislosti s pandémiou a pokiaľ sa bude dať cestovať, máme pripravených 50 charterov, či to bude Antalya v Turecku alebo Bulharsko a novinkou má byť aj Chorvátsko,“ konkretizoval Dujava. Ako doplnil, do pravidelných liniek chcú zahrnúť aj Holandsko. Od júna by mali obnoviť linku do Londýna.



Dujava je riaditeľom letiska od septembra minulého roka. „V pandémii som našiel skôr príležitosti. Zamerali sme sa na klasické linky a rozbehli sme aj cargá, ktoré predtým na letisku absolútne nefungovali a takisto aj letecké školy,“ priblížil riaditeľ.



Ďalej ozrejmil, že cargo doprava sa týka tovaru. „Máme na Slovensku spoločnosti, ktoré vyrábajú automobilové súčiastky a tie je potrebné vždy v nejakom časovom horizonte dopraviť ďalej vo výrobnom reťazci. Na to sa využíva aj letecká doprava,“ vysvetlil Dujava. Nákladná letecká doprava začala na popradskom letisku fungovať až v minulom roku. „Za rok 2020 bolo prepravených 140 ton materiálu alebo tovaru. Za prvých päť mesiacov v tomto roku asi 170 ton, nárast je teda značný. Predpokladám, že počet prepravených ton za rok 2021 by mal byť okolo 500 až 600 ton materiálu,“ vyčíslil Dujava.



Ako dodal, letiská môžu byť ziskové. Dotácia a pomoc od štátu je podľa jeho slov potrebná, ale v pozícii riaditeľa chce urobiť všetko preto, aby bolo letisko sebestačné.