Popradské letisko ostane medzinárodné, tvrdia akcionári

Poprad/Bratislava 27. septembra (TASR) – Ministerstvo dopravy SR, mesto Poprad a mesto Vysoké Tatry sa zhodujú, že letisko Poprad – Tatry má mať aj naďalej štatút medzinárodného letiska. Akcionári odmietajú akékoľvek konšpirácie o tom, že by sa malo zrušiť, alebo by sa mala jeho prevádzka obmedziť. Reagovali tak na nedávne vyjadrenia viacerých politikov, budúcnosť letiska sa podľa nich stala predvolebnou témou.



"Letisko určite nechceme rušiť ani umŕtviť. Ak by sme mali takéto plány, aký zmysel by malo nedávne zvýšenie základného imania spoločnosti? Naším jediným plánom je maximalizovať zisk letiska, na jeho zatváraní, obmedzovaní prevádzky či predaji sa nepracuje," povedal minister dopravy Pavol Lančarič. O postoji rezortu dopravy, ktorý vlastní 97 percent letiska, informoval oboch minoritných akcionárov na nedávnom stretnutí. Spoločne sa zhodli na tom, že budúcnosť popradského letiska nie je nijakým spôsobom ohrozená.



"Viacero ľudí z nášho mesta aj celého regiónu cestuje za prácou i turistikou na Britské ostrovy a letisko v Poprade je preto pre nich mimoriadne dôležité. Ja verím tomu, že naďalej zostane medzinárodným letiskom a v rámci možností, ktoré máme ako minoritný vlastník, sa budeme usilovať o to, aby sme získali nové spojenia aj do iných častí Európy či sveta," vyjadril sa primátor Popradu Anton Danko. Záujem zachovať letisko pod Tatrami potvrdil aj primátor Vysokých Tatier Jozef Štefaňák. "Chceme, aby získalo nové medzinárodné linky, vďaka ktorým by sa do nášho regiónu mohlo dostať viac turistov. Z pohľadu cestovného ruchu má rozhodne veľký potenciál," zdôraznil Štefaňák.



Zamestnanci v súvislosti s informáciami o budúcnosti letiska nedávno vstúpili do štrajkovej pohotovosti. V tej podľa predsedu tamojších odborov Michala Pavelu zotrvajú až do valného zhromaždenia, ktoré by sa malo konať v piatok 29. septembra. "Nesúhlasíme s termínom, na kedy je zvolané, ani s nominantom, ktorý bol vybraný do predstavenstva našej spoločnosti. Nie sme spokojní s tým, ako sa pristupuje k letisku, hlavne zo strany akcionárov," zdôvodnil Pavela minulý týždeň.