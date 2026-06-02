Popradské letisko ponúkne v lete historicky najviac charterových letov
Do tuniského Monastiru v utorok odletelo prvých 230 dovolenkárov.
Autor TASR
Poprad 2. júna (TASR) - Na popradskom letisku v utorok odštartovala letná charterová sezóna. Výkonný riaditeľ Letiska Poprad-Tatry Ján Pitoňák uviedol, že cestujúci budú môcť využiť historicky najväčšiu ponuku letov spod Tatier. Do tuniského Monastiru v utorok odletelo prvých 230 dovolenkárov. Letisko zároveň predstavilo letné novinky.
V letnej sezóne očakávajú pod Tatrami viac ako 150 charterových letov. Lietať sa pritom bude do osvedčených destinácií ako Turecko, Bulharsko a Tunisko. Novinkou je návrat Grécka po desiatich rokoch a premiérové charterové spojenie na Cyprus. Po siedmich rokoch sa zároveň obnovuje aj linka do Tel Avivu.
„Bude to najširšia ponuka letov v modernej histórii letiska, ktoré sme pripravili s našimi tour operátormi a cestovnými kanceláriami. Trh nám hlási útlm záujmu a dopytu po leteckých dovolenkách, obzvlášť v tej vyššej cenovej kategórii. Na druhej strane si myslíme, že pasažieri si obľúbili možnosť byť o hodinu z domu v odletovej hale a cestovať na dovolenku,“ skonštatoval Pitoňák. Počas vrcholu sezóny sa bude napríklad z Popradu do tureckej Antalye lietať až šesťkrát týždenne, čím si krajina upevní pozíciu najvyťaženejšej dovolenkovej destinácie z Popradu.
Nové letné destinácie letisko vyberalo na základe prieskumu medzi pasažiermi, ktorí práve Grécko a Cyprus dlhodobo vyhľadávajú. Aj takouto formou sa zároveň pod Tatrami snažia rozšíriť spádovú oblasť cestujúcich. „Naša stratégia je smerom na juh, západ aj sever a chceme obsiahnuť aj juh Poľska. Dá sa povedať, že cesta autom do 1,5 hodiny je pre cestujúcich ešte stále komfortná,“ dodal riaditeľ. Predseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ letiska Patrik Františka podotkol, že medziročne očakávajú nárast počtu charterových letov na úrovni 30 percent.
Popradské letisko zároveň nedávno ukončilo prvú sezónu pravidelných letov do poľského mesta Gdansk. Linka bola podľa Pitoňáka veľmi úspešná a obsadenosť lietadiel dosiahla zhruba 95 percent, čo je rekordný výsledok. „Myslíme si, že to bola najlepšia voľba, ktorú sme mohli poskytnúť cestujúcim či už zo Slovenska, ale aj ´incomingovým´ z Poľska. Ten pomer záujmu bol zhruba 55 ku 45 percentám v prospech Slovákov. Linka bude opäť pokračovať od októbra,“ uzavrel Pitoňák.
