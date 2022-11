Popradskému akvaparku pomáha v boji s cenami energií geotermálny vrt

Poprad 10. novembra (TASR) - V boji s vysokými cenami energií pomáha popradskému akvaparku aj geotermálny vrt, ktorý zabezpečuje teplo pre celý areál. Riaditeľ spoločnosti Richard Pichonský uviedol, že práve tento spôsob vykurovania sa ukázal ako vysoko efektívny. "Dokonca máme odskúšané z minulého roka, že pri čiastočnom obmedzení prevádzky, dokážeme fungovať na teplo z geotermálu aj celú zimu," objasnil.



Okrem toho zakúpili niekoľko fotovoltických článkov, ktoré postupne umiestňujú na strechy, vďaka čomu si budú vedieť 15 až 20 % energie vyrobiť sami. V hotelových zariadeniach majú generálne zrekonštruované zariadenia a budovy sú zateplené, vedeniu sa tiež podarilo zakontrahovať dodávku plynu za nízke ceny až do konca budúceho roka.



Problémom sú však podľa Pichonského ceny elektriny. Aj napriek tomu, že pristúpili k viacerým optimalizačným opatreniam a dokázali tak znížiť spotrebu elektriny o ďalších 35 %, faktúry za dodávky energie sú veľmi vysoké. "Pre porovnanie, v minulosti sme za elektrinu platili 600.000 eur za rok, teraz sme na 1,3 až 1,4 milióna eur, keby sme nezačali šetriť, tak je to cez dva milióny eur. My sme totiž neboli schopní zakontrahovať elektrickú energiu za zvýhodnené ceny v čase, keď sa to dalo, pretože sme nevedeli z dôvodu pandémie garantovať nášmu dodávateľovi objem odberu," objasnil riaditeľ.



Rok 2022 z pohľadu návštevnosti podľa neho vyzerá celkom sľubne a čísla sa pomaly vracajú od obdobia spred pandémie. Podobne pozitívne sa zatiaľ javia aj prognózy na 1. kvartál nového roka.



"Problém však je, že čo sa týka ubytovacích zariadení, teraz hovorím za oblastnú organizáciu cestovného ruchu, tak tie nedokážu ani pri 80-percentnej obsadenosti hradiť svoje náklady, primárne z dôvodu vysokých cien energií. Dá sa povedať, že hoci dopyt je, tie energie zabíjajú celý tento sektor," skonštatoval Pichonský. Ocenil v tejto súvislosti štátnu kompenzačnú schému, ktorá podľa neho dáva ekonomický zmysel a umožní jednotlivým prevádzkam prežiť. Pozitívne tiež vníma dočasné zníženie DPH na 10 % pre časť sektora, ktoré tento týždeň navrhla strana Sme rodina. Koaličná strana Za ľudí ho však zatiaľ odmieta podporiť a považuje ho za nesystémové. "Trvalé zníženie by vyriešilo všetky problémy, ale aj dočasné je lepšie ako nič a hlavne v tejto dobe," uzavrel Pichonský.