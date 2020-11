Popradskí poslanci schválili predaj 15 % podielu mesta v akvaparku

Poprad 11. novembra (TASR) – Mestské zastupiteľstvo v Poprade na svojom stredajšom zasadnutí schválilo návrh odpredať 15-percentný podiel mesta v spoločnosti Aquapark Poprad za cenu 3.000.000 eur. Poslanci zároveň odobrili, že finančné prostriedky sa použijú na kúpu nájomných bytov pre Popradčanov.



Aquapark Poprad má dvoch spoločníkov, pričom jeden z nich mesto Poprad vlastní v spoločnosti 15-percentný obchodný podiel a väčšinový podiel o veľkosti 85 % patrí britskej spoločnosti LETHEBY & SONS LIMITED. Ako sa píše v dôvodovej správe, popradskí poslanci ešte vlani schválili zámer na odpredaj obchodného podielu mesta Poprad v obchodnej spoločnosti Aquapark Poprad a splnomocnili primátora Antona Danka na vykonanie právnych úkonov, ktoré predchádzajú samotnému odpredaju obchodného podielu.



Ako uvádza radnica na svojej webovej stránke, mesto Poprad v dôvodovej správe predložilo viaceré znalecké posudky, ktoré vykazovali nižšiu hodnotu za odpredaj 15-percentného obchodného podielu, než akú ponúkol väčšinový vlastník.



Popradský primátor je presvedčený o tom, že pre mesto bude dobré, ak odpredá svoj podiel v akvaparku a všetky financie získané z predaja použije na kúpu nájomných bytov pre Popradčanov. „Nikdy sme nedostali žiadne dividendy z tejto firmy, pretože akvapark bol stále v strate. Myslím si, že je čas, aby mesto vystúpilo z tejto spoločnosti,“ podotkol Danko. Napriek tomu sa chce poďakovať majoritnému vlastníkovi za všetko, čo v priebehu 18 rokov v prospech Popradu urobil, hlavne v oblasti športu a kultúry.



Opozičnej poslankyni Helene Mezenskej sa predaj nepáči. „Bola som svedkom toho, ako nás tu zahraničný investor ubezpečoval o tom, ako bude zveľaďovať majetok mesta, aké budú mať Popradčania benefity z celého akvaparku. Zrazu zisťujem, že mesto a konkrétne jeho občania nebudú mať z akvaparku nič,“ uviedla Mezenská. Podľa jej slov akvapark nebol cenovo prístupný pre bežných ľudí z Popradu a okrem toho mesto z toho nikdy nemalo žiadne dividendy. Ako ďalej priblížila, po niekoľkých rokoch je tento majetok zhodnotený tak, že mestu má byť vyplatená suma o milión eur nižšia, ako do akvaparku pred 18 rokmi vložilo. „Podľa mojich informácií mesto vložilo majetok v hodnote štyri milióny eur,“ dodala.



Primátor opozičnú poslankyňu ešte doplnil, že ak by spočítali všetky benefity, ktoré Jan Telenský poskytol mestu, dnes by sa nerozprávali o troch miliónoch, ale to číslo by bolo oveľa vyššie.