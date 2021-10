Popredné nemecké ekonomické inštitúty zhoršili odhad rastu ekonomiky

Berlín 14. októbra (TASR) - Popredné nemecké ekonomické inštitúty vo štvrtok výrazne zhoršili prognózu tohtoročného rastu nemeckej ekonomiky. Ako uviedli, dôvodom slabšieho než pôvodne očakávaného rastu sú pokračujúce komplikácie v dodávateľských reťazcoch, ktoré obmedzujú produkciu. Na druhej strane, vyhliadky ekonomického vývoja v budúcom roku inštitúty výrazne zlepšili.



V spoločnej prognóze päť nemeckých ekonomických inštitútov (RWI, DIW, Ifo, IfW a IWH) stanovilo, že tohtoročný rast nemeckej ekonomiky dosiahne 2,4 %. To znamená prudké zhoršenie prognózy, keď v predchádzajúcom odhade inštitúty počítali s rastom na úrovni 3,7 %.



Naopak, na rok 2022 prognózu podstatne zlepšili. Pôvodne počítali s budúcoročným rastom hospodárstva na úrovni 3,9 %, teraz očakávajú, že rast dosiahne 4,8 %.



Už začiatkom týždňa zhoršil prognózu vývoja nemeckej ekonomiky v tomto roku Medzinárodný menový fond (MMF). Ten stanovil odhad rastu nemeckej ekonomiky v tomto roku na 3,1 % oproti júlovej prognóze na úrovni 3,6 %.



Nemecké ekonomické inštitúty zároveň zverejnili prognózu vývoja spotrebiteľských cien. Ako uviedli, miera inflácie by v budúcom roku mala dosiahnuť 2,5 % a v ďalšom roku by sa mala zmierniť na 1,7 %.