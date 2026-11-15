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Poprední ekonómovia varujú, že Nemecko smeruje k rozpočtovej kríze
Vládna koalícia v Berlíne si musí stanoviť výdavkové priority pre rozpočet na rok 2028, napríklad v oblasti obrany a rozvoja a infraštruktúry, povedal Fuest.
Autor TASR
Berlín 15. novembra (TASR) - Nemecko smeruje k vážnej rozpočtovej kríze, varujú poprední ekonómovia. „Takáto rozpočtová politika nie je dlhodobo udržateľná,“ uviedol Clemens Fuest, prezident ekonomického inštitútu Ifo, pre nedeľník Welt am Sonntag. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Vládna koalícia v Berlíne si musí stanoviť výdavkové priority pre rozpočet na rok 2028, napríklad v oblasti obrany a rozvoja a infraštruktúry, povedal Fuest. „Všetky ostatné výdavky by mali byť zmrazené alebo, ak je to možné, znížené,“ pokračoval ekonóm. Ak koalícia nebude ochotná k tomuto kroku pristúpiť, zvýšeniu daní sa nebude dať vyhnúť, varoval Fuest.
Rozpočtový výbor Spolkového snemu (Bundestag), dolnej komory nemeckého parlamentu, schválil v piatok (13. 11.) návrh štátneho rozpočtu na rok 2027. Základný rozpočet počíta s výdavkami v rekordnej výške 561 miliárd eur, pričom čisté nové zadlženie dosahuje takmer 123 miliárd eur. Ďalšie miliardy eur pripadajú na úvery z osobitných mimorozpočtových fondov. Celkovo tak očakávaný nový dlh dosahuje približne 210 miliárd eur.
Achim Wambach, prezident Leibnizovho centra pre európsky ekonomický výskum (ZEW), označil situáciu za vážnejšiu, než by naznačovalo súčasné ekonomické oživenie. Úrokové sadzby sú vyššie než tempo hospodárskeho rastu, čo znamená, že samotný rast nepostačuje na pokrytie dlhu, upozornil ekonóm s tým, že najvyššou prioritou musí byť reforma sociálneho systému. Situáciu s výdavkami je potrebné naliehavo riešiť a všetky „dotácie, ktoré nepodporujú rast, musia byť zrušené,“ uzavrel Wambach.
Vládna koalícia v Berlíne si musí stanoviť výdavkové priority pre rozpočet na rok 2028, napríklad v oblasti obrany a rozvoja a infraštruktúry, povedal Fuest. „Všetky ostatné výdavky by mali byť zmrazené alebo, ak je to možné, znížené,“ pokračoval ekonóm. Ak koalícia nebude ochotná k tomuto kroku pristúpiť, zvýšeniu daní sa nebude dať vyhnúť, varoval Fuest.
Rozpočtový výbor Spolkového snemu (Bundestag), dolnej komory nemeckého parlamentu, schválil v piatok (13. 11.) návrh štátneho rozpočtu na rok 2027. Základný rozpočet počíta s výdavkami v rekordnej výške 561 miliárd eur, pričom čisté nové zadlženie dosahuje takmer 123 miliárd eur. Ďalšie miliardy eur pripadajú na úvery z osobitných mimorozpočtových fondov. Celkovo tak očakávaný nový dlh dosahuje približne 210 miliárd eur.
Achim Wambach, prezident Leibnizovho centra pre európsky ekonomický výskum (ZEW), označil situáciu za vážnejšiu, než by naznačovalo súčasné ekonomické oživenie. Úrokové sadzby sú vyššie než tempo hospodárskeho rastu, čo znamená, že samotný rast nepostačuje na pokrytie dlhu, upozornil ekonóm s tým, že najvyššou prioritou musí byť reforma sociálneho systému. Situáciu s výdavkami je potrebné naliehavo riešiť a všetky „dotácie, ktoré nepodporujú rast, musia byť zrušené,“ uzavrel Wambach.