Popredný ukazovateľ vývoja americkej ekonomiky v júli klesol

Na snímke stodolárová bankovka s Benjaminom Franklinom Foto: TASR/AP

Za šesť mesiacov do konca júla ukazovateľ stratil 2,7 %, čo bolo výrazne viac ako pokles o jedno percento v predchádzajúcom šesťmesačnom období.

Washington 21. augusta (TASR) - Popredný ukazovateľ vývoja americkej ekonomiky v júli mierne klesol. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews, ktorý vo štvrtok zverejnil výsledky prieskumu inštitútu Conference Board.

Kľúčový index hlavných ekonomických ukazovateľov (Leading Economic Index, LEI), ktorý predpovedá vývoj americkej ekonomiky v nasledujúcich šiestich mesiacoch, v júli klesol o 0,1 % po tom, ako sa v predchádzajúcom mesiaci znížil o 0,3 %. Za šesť mesiacov do konca júla ukazovateľ stratil 2,7 %, čo bolo výrazne viac ako pokles o jedno percento v predchádzajúcom šesťmesačnom období.

Pesimistické očakávania spotrebiteľov týkajúce sa obchodných podmienok a slabé nové objednávky naďalej zaťažovali index,“ uviedla Justyna Zabinska-La Monicová z inštitútu Conference Board. Kľúčovým zdrojom podpory indexu podľa nej naďalej zostali ceny akcií. Druhou najpozitívnejšou zložkou indexu boli počty žiadateľov o podporu v nezamestnanosti, ktoré v júli oproti predchádzajúcemu mesiacu výrazne klesli, dodala ekonómka.
