Popri obedoch zadarmo by sa mali v zákone upraviť i dotácie na ihriská

Bratislava 22. júna (TASR) – Dotácie na podporu socializácie a inklúzie detí formou detského ihriska by sa mali zabezpečiť pre čo najširší okruh potenciálnych žiadateľov. Vyplýva to z pozmeňujúceho návrhu k novele zákona o dotáciách v pôsobnosti ministerstva práce, ktorý v utorok v pléne predniesol poslanec Sme rodina Peter Pčolinský. Novela zákona rieši tzv. obedy zadarmo.



"Cieľom navrhovanej zmeny je zabezpečenie účelných dotačných zdrojov pre čo najširší okruh potenciálnych žiadateľov o dotáciu na podporu plnenia funkcií rodiny, konkrétne na utváranie priestoru na podporu socializácie a inklúzie detí formou detského ihriska," priblížil Pčolinský.



Podľa opozičného poslanca Erika Tomáša (nezaradený) sú ihriská dobrý nápad. Kritizoval však, že minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) ich propaguje na sociálnej sieti ako stranícku iniciatívu hnutia Sme rodina. Poukázal na to, že tieto ihriská sú financované zo štátneho rozpočtu. "Toto je zneužívanie štátnych peňazí na stranícku reklamu," upozornil.



Zámerom novely zákona, ktorá je už v druhom čítaní, je podľa predkladateľov zabezpečiť možnosť poskytnutia dotácie na stravu aj na tie deti, na ktoré ju podľa novej právnej úpravy nemožno poskytnúť a ktorých rodičia nemajú ani nárok na daňový bonus.