Štatistika: Popularita platieb nositeľnými zariadeniami v lete stúpa

Bratislava 29. augusta (TASR) - Počet Slovákov uprednostňujúcich platby nositeľnými zariadeniami, ako sú smart hodinky či telefóny, počas letných mesiacov rastie. Vyplýva to zo štatistík 365.bank, ktoré zároveň ukazujú, že práve obdobie leta je po Vianociach časom najvyšších výdavkov spotrebiteľov.



"Z našich skúseností vyplýva, že platby digitálnymi peňaženkami, resp. nositeľnými zariadeniami sú obľúbené najmä u ľudí vo veku do 35 rokov. Priemerná suma, ktorú takto mesačne zaplatia, je viac ako 400 eur. Pre tých, ktorí využívajú tento spôsob, je zároveň preferovanou formou platenia," priblížila šéfka PR banky Linda Valko Gáliková.



Cez prázdninové mesiace štatistiky zaznamenávajú druhý najvyšší počet platieb po období vianočných sviatkov. Najviac peňazí pritom Slováci míňajú na gastronómiu a cestovateľské zážitky. "Leto, rovnako ako Vianoce, predstavuje čas zvýšených výdavkov, čo sa odráža aj v raste platieb modernými platobnými technológiami. Človek vďaka nim nemusí pri sebe nosiť peňaženku, čo je veľmi komfortné práve počas letných mesiacov," zdôraznila Valko Gáliková.



Pripomenula, že pred samotnou platbou je potrebné zadovážiť si konkrétny typ nositeľného zariadenia so zabudovanou NFC technológiou, stiahnuť k nemu mobilnú aplikáciu, pridať do nej údaje z platobnej karty a potvrdiť registračným kódom. "Keďže pri platení mobilom sa neodosielajú obchodníkovi reálne údaje z karty, ale vytvára sa jej digitálne "dvojča", tzv. token, smart platby v súčasnosti predstavujú najbezpečnejší spôsob platenia," doplnila Valko Gáliková.