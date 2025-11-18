< sekcia Ekonomika
Poradca prezidenta ponúkne svoj odchod z funkcie
Bratislava 18. novembra (TASR) - Poradca prezidenta je apolitická funkcia a nebráni podnikateľovi ďalej podnikať, uviedol v utorok prezidentov poradca Andrej Krúpa. Jeho účasť v poradnom tíme nemá podľa jeho slov žiadne politické pozadie. Avšak vzhľadom na aktuálne medializovanú situáciu v súvislosti s dotáciami Úradu podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku aj pre jeho firmu ponúkne Krúpa prezidentovi SR Petrovi Pellegrinimu svoj odchod z pozície poradcu.
„S prezidentom SR som sa prvýkrát stretol minulý rok v paláci, keď mi on a jeho tím ponúkli danú pozíciu. Stretávame sa raz mesačne na nepravidelných poradách, kde diskutujeme o aktuálnych témach v oblasti inovácií. Nikdy som do našich debát nevniesol tému mojich vlastných firiem, tie boli a sú absolútne oddelené od mojej pozície poradcu. O aktuálnej výzve sme sa spolu nikdy ani nerozprávali a z toho, čo viem, sa prezident SR o mojej firme v rámci tejto témy dozvedel až z médií,“ priblížil Krúpa.
Uviedol, že vzhľadom na aktuálnu medializáciu ponúkne Pellegrinimu na ich najbližšom stretnutí svoj odchod z pozície poradcu a sústredí sa na svoje podnikateľské aktivity. „Chcem sa dištancovať od akýchkoľvek politických prepojení a je mojou povinnosťou chrániť moje meno a meno firmy, ktorej som súčasťou,“ skonštatoval Krúpa.
Andrej Krúpa je spoluzakladateľom technologickej firmy Simplicity, ktorá dodáva technologické a AI riešenia pre vlády a firmy po celom svete. Projekt, s ktorým sa firma hlásila do výzvy, vyvíja autonómnych inteligentných robotických sprievodcov a hliadky novej generácie pre mestské, turistické, komerčné a dopravné prostredia. Cieľom je vytvoriť plne overený produkt pripravený na komercializáciu, ktorý podporí digitálnu transformáciu, inteligentný turizmus a zvýšenie bezpečnosti verejných priestorov.
„Chcem touto cestou vyzvať inovátorov a mladých ľudí, aby začali podnikať a nenechali sa odradiť. Napriek politicky napätej atmosfére si musíme uvedomiť, že zažívame doteraz najväčšiu technologickú revolúciu. Pre mladých technológov to predstavuje zásadnú šancu uspieť a vytvoriť svetové projekty,“ dodal Krúpa. Zároveň vyzval kompetentných, aby otvorili diskusiu s inovatívnymi firmami na Slovensku a naštartovali podnikateľské a inovačné prostredie.
Lídra koaličného Hlasu-SD Matúša Šutaja Eštoka by koniec Krúpu vo funkcii mrzel. Označil ho za úspešného človeka. „Je to rozhodnutie prezidenta alebo poradcu prezidenta, čiže ja ho môžem iba rešpektovať, ale myslím si, že Slovensko by malo dávať priestor mladým, šikovným ľuďom,“ dodal.
