Poradcovia: Daniam sa nevyhnú tvorcovia obsahu na sociálnych sieťach

Bratislava 6. mája (TASR) - Tvorcovia obsahu na sociálnych sieťach patria medzi rastúcu skupinu ľudí, ktorí si zarábajú online. Nemali by pritom zabúdať na daňové povinnosti, a to aj vtedy, ak nedostanú za svoju aktivitu priamo peniaze, upozornila špecialistka pre PR a internú komunikáciu Slovenskej komory daňových poradcov (SKDP) Martina Rybanská.



Na Slovensku sa za zdaniteľný považuje akýkoľvek príjem, ktorý získa tvorca ako odmenu za svoju činnosť, a to bez ohľadu na to, či ide o peniaze, tovar alebo služby. Zdaneniu teda podlieha aj tzv. nepeňažný príjem alebo barter, napríklad vo forme produktov poskytnutých výmenou za príspevok na sociálnej sieti, darčekov od firiem, ak sú poskytnuté za protihodnotu, alebo služieb, ak sú súčasťou spolupráce.



„Mnoho mladých tvorcov na internete si stále neuvedomuje, že aj produkty zadarmo majú svoju hodnotu a ak sú poskytnuté za protihodnotu, napríklad reklamný post, ide o príjem, ktorý treba zdaniť. Ak influencer chápe svoje podnikanie zodpovedne, dane ho nemusia zaskočiť. Daňový poradca mu pomôže nastaviť procesy tak, aby si ušetril nervy aj peniaze,“ vysvetlil daňový poradca z SKDP Radovan Ihnát.



Z hľadiska daní je dôležité dávať si pozor na celkový príjem. Ak ročné príjmy za rok 2025 presiahnu sumu 2876,90 eura, potrebné bude podať daňové priznanie. „Ak dostane influencer produkt alebo službu výmenou za propagáciu, musí jeho trhovú hodnotu zaevidovať ako príjem. Dobré je mať zmluvy, emaily alebo dohody s partnermi uložené. Pomôže to pri určení typu príjmu, rozsahu spolupráce a prípadnej kontrole,“ odporučil odborník.



Poukázal tiež na to, že príjmy z platforiem ako Facebook, YouTube, Instagram či TikTok alebo zahraničné spolupráce spadajú aj pod medzinárodné zdaňovanie. V niektorých prípadoch preto treba zaplatiť daň aj v inom štáte a využiť zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia.



Potrebné je tiež dať si pozor na prípadnú registráciu za platiteľa dane z pridanej hodnoty (DPH). „Ak príjem zo spoluprác a reklám presiahne v priebehu kalendárneho roka sumu 50.000 eur, vzniká povinnosť podať žiadosť o registráciu na DPH do piatich pracovných dní a stáva sa platiteľom od 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka. Ak však prekročí obrat 62.500 eur v tom istom roku, stáva sa platiteľom DPH okamžite, odo dňa dodania služby, ktorým bol tento obrat prekročený,“ doplnil Ihnát.