Poradcovia nemeckej vlády značne zlepšili odhad ekonomiky v tomto roku

Berlín 11. novembra (TASR) - Skupina ekonomických poradcov nemeckej vlády očakáva, že ekonomika Nemecka klesne tento rok omnoho miernejším tempom, než odhadovali pred piatimi mesiacmi. Nový odhad je optimistickejší aj v porovnaní s prognózou samotnej vlády. Zároveň však upozornili, že zotavovanie v budúcom roku bude "veľmi krehké".



Ako informovala agentúra AFP, ekonomickí poradcovia v stredu zverejnili novú prognózu, podľa ktorej klesne nemecká ekonomika tento rok o 5,1 %. To sú omnoho lepšie vyhliadky v porovnaní s odhadom z júna, keď predpokladali pokles až o 6,5 %.



Prognóza je lepšia aj v porovnaní s vládnym odhadom, ktorý poukazuje na pokles o 5,5 %. K zlepšeniu prognózy prispelo "veľmi silné" zotavenie ekonomiky v letných mesiacoch, uviedli poradcovia, ktorí sú známi aj ako Rada múdrych.



Na druhej strane, očakávané zotavenie ekonomiky v budúcom roku bude podľa novej prognózy ekonómov slabšie, než uvádzali pôvodne. Zatiaľ čo pôvodný odhad počítal s rastom hrubého domáceho produktu (HDP) v budúcom roku o 4,9 %, teraz ekonomickí poradcovia predpokladajú rast iba o 3,7 %.



"V dôsledku prudkého rastu počtu infikovaných novým koronavírusom zostáva ekonomická situácia naďalej veľmi krehká," povedal Lars Feld, predseda Rady múdrych pozostávajúcej z piatich ekonómov. Ako dodal, pre ďalší vývoj nemeckej ekonomiky bude rozhodujúce zvládnutie pandémie a to, ako sa bude ekonomická situácia vyvíjať na ďalších trhoch.



Rada múdrych ocenila kroky nemeckej vlády, ako aj Európskej centrálnej banky (ECB) na podporu pandémiou zasiahnutej ekonomiky. Zároveň však upozornila, že mimoriadne opatrenia by mali skončiť ihneď, akonáhle ekonomika zaznamená "udržateľný rast".