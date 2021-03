Poradcovia nemeckej vlády znížili prognózu rastu ekonomiky v roku 2021

Berlín 17. marca (TASR) - Už aj poradcovia spolkovej vlády zhoršili vyhliadky nemeckej ekonomiky. Najväčším rizikom pre rast zostáva tretia vlna pandémie nového koronavírusu.



Zbor ekonomických poradcov spolkovej vlády, takzvaní piati mudrci, znížil prognózu rastu pre tento rok. V prebiehajúcom 1. kvartáli počítajú s poklesom hrubého domáceho produktu (HDP). Okrem toho vidia riziko prudšieho nárastu počtu infekcií novým koronavírusom, čo by mohlo spomaliť zotavovanie ekonomiky, predovšetkým v prípade, ak by sa reštrikcie a zatváranie podnikov výrazne dotkli priemyslu.



Existuje však aj šanca rýchlejšieho oživenia, ak by sa podarilo zaočkovať obyvateľstvo rýchlejšie než sa očakáva, čo by viedlo k rýchlejšiemu uvoľňovaniu obmedzení.



Experti predpovedajú, že nemecký HDP sa v 1. štvrťroku zníži približne o 2 %. Pre celý rok 2021 prognózujú expanziu o 3,1 %. Ešte v novembri počítali v tomto roku s nárastom o 3,7 %. Minulý rok najväčšia európska ekonomika klesla o 4,9 %.