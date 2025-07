Poradcovia: Podnikatelia majú zodpovednosť za účtovníctvo

Bratislava 6. júla (TASR) - Mnohé firmy a živnostníci si vedenie účtovníctva zabezpečujú prostredníctvom externých poskytovateľov. Hoci zákon umožňuje túto činnosť delegovať, podnikatelia by nemali zabúdať, že zodpovednosť za účtovníctvo, daňové priznania a účtovné závierky zostáva vždy na nich, a to bez ohľadu na to, kto im účtovníctvo spracováva. Upozornila na to špecialistka pre PR a internú komunikáciu Slovenskej komory daňových poradcov (SKDP) Martina Rybanská.



Zároveň poukázala na to, že účtovník nerovná sa automaticky daňový poradca. Legálne poskytovať daňové poradenstvo totiž môžu iba daňoví poradcovia, nemôžu ho poskytovať ekonómovia ani účtovníci.



„Zmluva s externým účtovníkom nie je ochranný štít. V prípade chýb, pokút alebo nepriznanej dane nesie následky vždy klient - teda samotný podnikateľ,“ zdôraznil daňový poradca SKDP Róbert Kalmár.



Preto je podľa neho vhodné, aby si podnikatelia dôsledne zvážili, komu v rámci svojho podnikania zveria na starosti finančné záležitosti. Účtovník je zodpovedný za technické spracovanie účtovníctva a prípadne aj daňových priznaní podľa predložených dokladov.



Externý účtovník alebo poradenská spoločnosť má často k dispozícii širší tím odborníkov a zvyčajne disponuje profesijným poistením zodpovednosti. Výhodou je aj skúsenosť z rôznych sektorov a komplexnejšie poradenstvo. Interný účtovník zase lepšie pozná interné procesy firmy, ale jeho zodpovednosť v prípade pochybenia je obmedzená Zákonníkom práce, priblížil odborník.



Ak vznikne situácia, ktorá si vyžaduje odborné posúdenie z pohľadu daňových zákonov, alebo akákoľvek neistota pri ich posúdení, je podľa Kalmára najvhodnejšie osloviť daňového poradcu. „Daňový poradca má nielen odborné vzdelanie a skúsenosti, ale aj zákonom upravenú zodpovednosť a povinnosť mať uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu, čo poskytuje klientovi dodatočnú ochranu,“ vysvetlil.



Pripomenul, že za porušenie zákonných povinností hrozia podnikateľom sankcie. Napríklad za nepodanie daňového priznania môžu dostať pokutu od 30 do 16.000 eur. Za nezostavenie účtovnej závierky môže byť sankcia až do výšky 3 miliónov eur. Ďalšie sankcie môžu hroziť aj za porušenie účtovných postupov, hoci nemali vplyv na výšku dane.