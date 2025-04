Poradcovia: Podnikatelia musia aj po priznaní daní archivovať doklady

Bratislava 26. apríla (TASR) - Podaním daňového priznania sa povinnosti podnikateľov nekončia. Hoci si mnohí vydýchnu, že sa im podarilo splniť si povinnosti včas, vyhodiť všetky doklady do koša sa nevypláca. V prípade daňovej kontroly totiž môžu mať problém. Poukázala na to špecialistka pre PR a internú komunikáciu Slovenskej komory daňových poradcov (SKDP) Martina Rybanská s tým, že súčasťou zodpovedného podnikania je aj správna archivácia účtovných dokladov.



Podnikatelia pri podávaní daňového priznania potrebujú zhromaždiť viacero dôležitých dokladov a údajov, ktoré preukazujú ich príjmy, výdavky a ďalšie náležitosti ovplyvňujúce ich daňovú povinnosť. Po splnení si tejto povinnosti ich však nemožno len tak zlikvidovať. Podľa zákona o účtovníctve je účtovná jednotka povinná uchovávať účtovné záznamy až do desať rokov od konca účtovného obdobia, ktorého sa týkajú.



Táto povinnosť sa vzťahuje nielen na faktúry, pokladničné a bankové doklady, ale aj na účtovné knihy, výkazy a ďalšiu dokumentáciu, ktorá dokladuje účtovné a daňové operácie. „Dodržiavanie archivačných lehôt a podmienok nie je len otázkou formálnej povinnosti, ale je to dôležité aj v prípade možnej kontroly zo strany finančnej správy,“ zdôraznila daňová poradkyňa z SKDP Vladimíra Mačuhová.



Účtovné záznamy pritom možno uchovávať v papierovej alebo elektronickej podobe. Pri elektronickej forme je potrebné zabezpečiť čitateľnosť, preukázateľnosť a pravosť dokumentov počas celej doby archivácie. Potrebné je tiež zabezpečiť elektronický archív proti strate údajov či neoprávnenému prístupu. Zodpovednosť za dodržanie archivačných povinností nesie daňový subjekt.



„V prípade daňovej kontroly môže ich porušenie viesť k finančným postihom, domeraniu dane či zníženiu dôveryhodnosti subjektu. Je dôležité vedieť, že zánik práva vyrubiť daň nastáva po piatich rokoch a v niektorých prípadoch až po 10 rokoch od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať daňové priznanie. Zjednodušene povedané, potrebné je dokumentáciu archivovať aspoň šesť rokov, v špecifických prípadoch až 11 rokov,“ priblížila daňová poradkyňa.



SKDP preto odporúča daňovníkom, aby sa tejto oblasti venovali so zodpovednosťou a v prípade nejasností sa obrátili na odborníkov. V praxi sa oplatí zaviesť vo firme interné smernice pre archiváciu a evidenciu účtovných dokladov, či pravidelne zálohovať elektronické záznamy na bezpečné úložiská. „Daňoví poradcovia vedia pomôcť aj s overením, či sú archivačné postupy v súlade s platnou legislatívou, zabezpečia, aby bolo všetko v poriadku v prípade daňovej kontroly a vedia odporučiť preventívne opatrenia, aby skončila bez nálezu,“ dodala Mačuhová.