Poradcovia spolkovej vlády znížili prognózu rastu nemeckej ekonomiky

Berlín 30. marca (TASR) - Poradcovia spolkovej vlády pre vojnu na Ukrajine výrazne znížili prognózu rastu nemeckej ekonomiky v tomto roku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Rada ekonomických expertov aktuálne očakáva v tomto roku zvýšenie hrubého domáceho produktu (HDP) len o 1,8 %. Na budúci rok by sa tempo expanzie malo zdvojnásobiť na 3,6 %. Takzvaní "ekonomickí mudrci" vlani v novembri ešte počítali pre tento rok s nárastom o 4,6 %.



Podobne v poslednom čase korigovali svoje predpovede aj rôzne inštitúty. Najväčšiu európsku ekonomiku brzdia predovšetkým problémy v rámci dodávateľského reťazca a vysoké ceny energií.



Ruský útok na Ukrajinu utlmil rast a spôsobil ďalšie zdraženie energií a ďalších komodít a výrazne zvýšil neistotu, uviedla rada ekonomických expertov.



Inflácia podľa aktuálnej prognózy expertov tomto roku stúpne na 6,1 %. Na budúci rok by sa mala spomaliť na 3,4 %.



"Nemecko je vysoko závislé od dodávok ruských energií. Zastavenie týchto dodávok predstavuje riziko, že nemecká ekonomika spadne do hlbokej recesie a inflácie sa zvýši ešte prudšie," uviedla členka rada ekonomických expertov Monika Schnitzerová. Nemecko by preto malo neodkladne urobiť všetko preto, aby sa pripravilo na zastavenie dodávok a aby ukončilo svoju závislosť od Ruska.